Vali Okay Memiş'ten Kurban Bayramı kutlama mesajı

Vali Memiş mesajında şunları kaydetti; “Ülkemiz genelinde olduğu gibi, Erzurum'da da, birlik ve beraberliğimizi, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü duygularıyla pekiştiren ve daha çok ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza, yardım etme fırsatı veren bir “Mübarek Kurban Bayramı'na daha ulaşmış bulunuyoruz.

Tüm ülkemizde ve güzel İlimiz Erzurum'da Kurban Bayramını huzur, güven ve mutluluk içinde geçirmemiz dileğiyle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Dini bayramlarımız, toplumumuzda hiç şüphesiz çok özel ve anlamlı bir yere sahiptir. Bayramlarımız, yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel örneklerinin yaşandığı, sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin hâkim olduğu müstesna günlerdir. Bu kutsal zaman dilimini yoğun ve daha dolu dolu yaşamalıyız.

Bayramlar; toplumun manevi zenginliği olup, birlik ve beraberliği perçinleyen, insani ve İslami vasıfları ön plana çıkaran, dostluk, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yükseğe çıktığı çok özel ve kutsal günlerdir.

Bayramlar; aile fertlerinin, akraba, dost ve arkadaşların bir araya geldiği, özlem giderdiği, komşuluk ve akrabalık ilişkilerini pekiştiren, kısaca bizlere aile olmanın ayrıcalığını ve idrakini yaşatan özel günlerdir. Bu özel günler, aynı zamanda çağın getirdiği birçok sosyal olumsuzlukların da çözüm ve çaresidir.

Dini bayramlarda sevinmek kadar, sevindirmek de önemlidir. Özellikle, sevindirmenin önem kazandığı özellikle “Kurban Bayramı” nda, yardımlaşma ve dayanışmanın da gereği olarak darda olanlarla, muhtaç, yoksul, yetim ve kimsesizlere yapacağınız yardımların yanı sıra, tedaviye muhtaç durumdaki vatandaşlarımızın, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin ziyaret edilerek hatırlanması, imkânlar dâhilinde desteklenmeleri ve sevindirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, fedakârlıkla yerine getireceğiniz Kurban ibadetlerinizin kabulünü Yüce Allah'tan niyaz eder, Kurban Bayramınızı en içten duygularımla kutlar, Sağlık, huzur ve mutluluk içinde, ailenizle birlikte bir bayram daha geçirmenizi diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.”