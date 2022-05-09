Valiz içerisinde 1 kilo 840 gram eroin ele geçirildi

Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde batı illerine uyuşturucu madde nakli yapan şahıslara yönelik yapılan şüpheli araç ve şüpheli şahıs analiz çalışmalarına istinaden Kahramanmaraş-Hopa seferini yapan yolcu otobüsü durduruldu. Yapılan kontroller esnasında otobüsün bagaj bölümünde bulunan valize narkotik madde arama köpeği Eris'in tepki vermesi üzerine yapılan aramada 2 parça halinde 1 kilo 840 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Valizin sahibi Sezer A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.