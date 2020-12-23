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Valizinden 2 kilo 550 gram uyuşturucu maddesi çıkan şahıs tutuklandı

Erzurum’da otobüste yapılan aramada valizinden 2 kilo 550 gram eroin maddesi çıkan şahıs tutuklandı.

Erzurum'da otobüste yapılan aramada valizinden 2 kilo 550 gram eroin maddesi çıkan şahıs tutuklandı.


Erzurum İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında Erzurum'a bağlı Horasan ilçesinde alınan istihbarat neticesinde jandarma ekipleri tarafından otobüsün bagajında arama yapıldı. Yolcu olarak bulunan 1 şahsın valizinde yapılan aramada, 2 kilo 550 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli şahıs Horasan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek tutuklandı.


Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, “Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması ile uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin arzıyla mücadelesi maksadıyla; ilgili mevzuatın verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine azim ve kararlılık ile devam edilmektedir” denildi.

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