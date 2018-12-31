Varis problemine dikkat

Dr. Tezel, “Genellikle 50 yaşın üzerinde yaygındır. Varis olan bölgelerdeki damarlar gözle görülecek kadar belirginleşir ve varise sahip olan kişileri rahatsız eder. Toplardamarlar üzerinde oluşan deformasyonlar bu görünümün daha da rahatsız edici duruma gelmesine sebep olur” diye konuştu.

Ülkemizde 10 milyondan fazla kişide görüldüğü tahmin edilen bu cilt rahatsızlığı konusunda değerlendirmelerde bulunan Dermatoloji Uzmanı Doktor Fulya Tezel, “Varis, toplardamar duvarlarının zayıflaması sonucu bu duvarların kalıcı şekilde genişlemesine verilen addır. Bu genişleme sonucu damarlar yüksek miktarda kanla dolar ve dışarıdan görünen mavi-mor ya da kırmızı renk oluşur. Kadınlarda daha yaygın görünen varis, kontrol altına alınmaz ve tedavi edilmezse ağrıya neden olur” dedi.

Dermatoloji Uzmanı Doktor Fulya Tezel, varis belirtileri konusunda ise şunları kaydetti; “Bacaklarda mavi-mor renkte şişlikler oluşması, ayakta durdukça ağrı olması ve artması, çabuk yorulma, bacaklarda ağırlaşma, şişlik ve uyuşukluk, gece krampları ve kaşınma varisin belirtileri arasındadır. İlerlemiş vakalarda ayak bileği çevresinde yaralar oluşabilir. Çok ilerlemiş varis vakalarında hafif darbe sonucu, hatta bazen darbe olmadan kanamalar görülebilir. Varis oluşturan birçok sebep vardır. Bunların arasında en yaygınlarından biri kalıtsal faktörlerdir. Ailesinde varis rahatsızlığına sahip birinin olması, kişinin varis sahibi olma ihtimalini arttırır.

Hormon dengesizlikleri, diğer cilt rahatsızlıklarında olduğu gibi varisin de sebepleri arasındadır. Hamilelik ve doğum kontrol kullanımı varis oluşumunun sebeplerindendir. Bu sebeple kadınlarda daha fazla görülür. Hamilelikte oluşan varisler doğumdan birkaç ay sonra kendiliğinden geçebilme ihtimaline sahiptir, bunun dışında kalan sebeplerde varis oluşumu kalıcıdır ve tedavi edilmelidir.

Uzun süre ayakta durmak ve oturmak da varis oluşumunu hızlandırır. Meslekleri gereği uzun süre ayakta duran insanlarda varis problemi daha sık olmaktadır.

Bunlar dışında kalan sebepler menopoz, yaşlanma, obezite, yüksek topuklu ayakkabı giymek, uzun süreli kabızlık, bacak kaslarının zayıflaması olabilir.

Varisi önlemek için bol bol yürüyün, hareketsiz kalmamaya özen gösterin, hareketsizlik durumunda ayaklarınıza pompa etkisi sağlayacak egzersizler yapın, fazla kilolarınızdan kurtulmaya çalışın, topuklu ayakkabılardan çok rahat ayakkabıları tercih edin ve kabızlıktan korunmak için yüksek lifli besinler tüketin.

Erken fark edilen varislerde, varis oluşumunu engellemek için varis çorabı kullanılabilir ancak bundan yeterli fayda alınmaz ve ağrılar artmaya devam ederse varis tedavilerine başlanması gerekir.

Varis tedavi yöntemlerinden en etkili olanlardan biri lazerle yapılan kılcal damar tedavisidir. Bu tedavi yönteminde küçük damarlara ani ve yüksek ısı verilir, büyük damarlara da müdahale edilir ve kirli kan atılır. Bu işlem lokal anestezi kullanılarak yapıldığından hasta herhangi bir acı hissetmez ve tedavi sonrası günlük hayatına devam edebilir.”