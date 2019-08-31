Vaser liposuction ile bölgesel yağlanmaya son

Dr. Hüseyin Kandulu, vaser liposuction hakkında bilgiler verdi.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Hüseyin Kandulu, "Vaser liposuction işlemi ultrasonografik ses dalgalarının kullanılması ile vücudun çeşitli bölgelerinden yağ alma işlemidir. Vaser lipo, ses dalgaları kullanarak yağları parçalar ve yağlar sıvı hali ile aspire edilir. Dalgalı yüzey görünüm de bu işlem sonrasında oluşur. Vaser liposuction yöntemin de kullanılan ses dalgaları sadece yağ hücrelerine etki eder ve diğer dokulara da zarar vermez. Yağ aldırma yönteminin hiçbir yan etkisi olmamakla birlikte, hastalar kısa süre içerisinde normal yaşantısına geri döner. Uygulanan teknik genellikle birden fazla bölgeye uygulandığı için genel anestezi yöntemi ile yapılır. daha küçük bölgeler de ise lokal anestezi uygulamak daha doğru olacaktır. Hangi anestezi yönteminin uygulanması gerektiği doktor tarafından belirlenir. Hastanın sağlık durumuna ve uygulanacak olan bölgede ki yağ oranına da bağlıdır. Hamile olan bayanların bu işlemi yaptırabileceği de oldukça çok fazla sorulan sorular arasındadır. Ancak hamilelik dönemi bittikten sonra yaklaşık 1 sene sonra bu işlemi uygulayabilirsiniz. Bu işlemi hemen hemen her doktor yapabilmektedir. Ancak alanında uzman doktor tarafından yapılması daha iyi olacaktır. Bu nedenle bu işlem için fiyat araştırması yaparken doktorunda alanında iyi olup olmadığınız araştırmanız da fayda var. Kalıcı hasarlara yol açılmaması için doktorunuzun iyi olması gerekir" dedi.

Ultrasonografik ses dalgaları kullanılarak yapılan bu işlemin, sağlığa veya vücuda herhangi bir zarar vermediğini ifade eden ,Dr. Kandulu, "Yağ katmanlarını parçalayarak sıvı hale getiren bir işlemdir. Sıvı halde bulunan yağ parçaları da özel bir cihaz sayesinde aspire edilir. Liposuction yöntemine alternatif olarak çıkan bu yöntem uygulama yapılan bölgede dalgalı bir görünüm ortaya çıkartır. Yağ hücreleri olduğu gibi vücuttan dışarıya atılmaz. Uygulama öncesinde genel anestezi ya da lokal anestezi işlemi uygulanarak bölge uyuşturulur. Sonrasında uygulama yapılan bölgede delik açılır. Bu delikler sayesinde vücuttan fazla olan yağlar dışarı atılır. Yapılan bu işlemin kas, damar gibi dokulara zarar vermemesinden dolayı iyileşme süreci de oldukça hızlıdır. Bu işlem sonrasında daha az morarma, şişlik ve kanama görülür. 1 hafta içerisinde toparlayıp normal hayata dönebilirsiniz. Yapılan işlem sonrasında doktorlar genellikle korsenin 3 hafta boyunca kullanılmasını önerir. Cerrahi işlem sonrasında vücut ödem toplayabilir. Ancak bu işlemi yaptıranlar da ilk hafta sonrasında ödemlerin inmesiyle bitlikte incelme etkisi de görülür. Bu işlem yağlarından kurtulmak isteyen herkesin yaptırabileceği bir ameliyat türüdür. Oldukça güvenli ve az riskli bir işlemdir. Hemen hemen her noktaya uygulanan bir yöntemdir" diye konuştu.

Her ne kadar az riskli bir ameliyat da olsa hastaların bu konuda dikkat etmesi gereken belli noktaların olduğunu kaydeden Dr. Kandulu, "Özellikle doktor seçimi bu konuda önemlidir. Beklentilerinizin karşılanması açısından bu durum önemlidir. Uzman bir doktor seçimi yapılarak daha iyi bir sonuç elde etmek daha mantıklı olacaktır. Herhangi bir sağlık sorunuyla karşılaşmamak adına iyi bir doktor tercihi yapmak her zaman daha iyi olacaktır. Aspire edilen yağlar dolgu içinde kullanılabilir. Bu işlem ile aspire edilen yağ dokusu uygun hale getirilmelidir. Yağ hücreleri vücuttan azaltılsa da işlem sonrasında spor ve diyet bu anlamda önemlidir. Doktor tavsiyesi üzerine kendinize bir yemek listesi yaparak bu şekilde beslenmeniz daha doğru olacaktır. Beslenmeye dikkat etmezseniz kilo alma süreci başlar ve yaptırdığınız bu işlem hiçbir etki yaratmamış olur. Vücudunuz da yağlar tekrar belirlemeye başlanır. Bu nedenle uzman doktorunuzdan bu konuda net bir bilgi alabilirsiniz" açıklamalarında bulundu.