Vatandaştan polise 'geç geldin' tepkisi: "15 kişi 1 kişiyi dövdü, şimdiye kadar neredeydiniz"

Erzurum'da halk pazarında çıkan kavga sonrası olay yerine gelen polis, olayın taraflarından bir grup tarafından tepki gördü. Grup, "15 kişi 1 kişiyi dövdü, şimdiye kadar neredeydiniz?" dedi.

Edinilen bilgiye göre, halk pazarında gerçekleşen olayda, husumeti bulunan iki taraf alışveriş yaparken karşılaştı. Aralarında tartışma çıkan taraflar kavga etmeye başladı. 15 kişinin 1 kişiye saldırdığı öne sürülen kavga, bir süre devam etti. Esnafın tarafları ayırmasıyla biten gerginlik sonrası olay yerine polis geldi. Olayın taraflarından bir grup, "15 kişi 1 kişiyi dövdü, şimdiye kadar neredeydiniz?" diyerek polise tepki gösterdi. Kavga eden taraflardan birinin ise polise, "Şikayetçi olmayacağız ama bu olay burada bitmez" demesi dikkat çekti.