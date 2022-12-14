Vatandaştan polise 'geç geldin' tepkisi: "15 kişi 1 kişiyi dövdü, şimdiye kadar neredeydiniz"

Erzurum’da halk pazarında çıkan kavga sonrası olay yerine gelen polis, olayın taraflarından bir grup tarafından tepki gördü.
Erzurum'da halk pazarında çıkan kavga sonrası olay yerine gelen polis, olayın taraflarından bir grup tarafından tepki gördü. Grup, "15 kişi 1 kişiyi dövdü, şimdiye kadar neredeydiniz?" dedi.
Edinilen bilgiye göre, halk pazarında gerçekleşen olayda, husumeti bulunan iki taraf alışveriş yaparken karşılaştı. Aralarında tartışma çıkan taraflar kavga etmeye başladı. 15 kişinin 1 kişiye saldırdığı öne sürülen kavga, bir süre devam etti. Esnafın tarafları ayırmasıyla biten gerginlik sonrası olay yerine polis geldi. Olayın taraflarından bir grup, "15 kişi 1 kişiyi dövdü, şimdiye kadar neredeydiniz?" diyerek polise tepki gösterdi. Kavga eden taraflardan birinin ise polise, "Şikayetçi olmayacağız ama bu olay burada bitmez" demesi dikkat çekti.