Vekillerinden Uçar'a hayırlı olsun ziyareti

Mahmut Uçar'a Milletvekilleri hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Eski Bakan ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu, Selami Altınok, İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ü Başkan Mahmut Uçar ve Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın karşıladılar.

Yakutiye Belediye Başkanlığına seçilen Ak Partili Dr. Mahmut Akdağ'a Erzurum milletvekilleri hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Eski Bakan ve Erzurum Milletvekili Prof. DR. Recep Akdağ, Zehra Taşkesenlioğlu, Selami Altınok ve İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ü belediye girişinde Başkan Uçar ile İlçe Başkanı Recep Aydın karşıladı. Milletvekilleri Akdağ, Taşkesenlioğlu ve Altınok ile İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İlçe Başkanı Recep Aydın Başkan Mahmut Uçar'ın makamında bir süre sohbet ettiler.

Akdağ'dan rekor teşekkürü

Erzurum Milletvekili ve eski Bakan Recep Akdağ, kendilerini karşılayan Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ile İlçe Başkanı Recep Aydın'ı alınan başarılı sonuç nedeniyle tebrik etti. Karşılama anında gerçekleşen diyalogda Prof. Akdağ, İlçe Başkanı Recep Aydın'ı kutlarken "Büyük bir başarıya imza attınız. Farkınızı ortaya koydunuz ve çok önemli bir iş yaptınız. Teşkilatınızı, Mahmut beyi ve sizi kutluyorum" ifadelerini kullandı.