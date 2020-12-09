Vergi Dairesi Başkanı Atabek'ten, Başkan Yücelik'e ziyaret

Erzurum Vergi Dairesi Başkanı Selahattin Atabek, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'i ziyaret etti.

Vergi Dairesi Başkanı Atabek, Gelir İdaresi Grup Müdürü Sefer Demir'le birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7256 sayılı Kanun' kapsamında yürüttükleri çalışmaları anlattı. 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren söz konusu kanunla, mükelleflere gecikmiş borçlarını ödeyebilmeleri için ödeme kolaylığı tanındığını ifade eden Atabek, kurum olarak Erzurumlu mükelleflere en iyi hizmeti sunmak için özveriyle çalıştıklarını söyledi.

Kanunla birlikte mükelleflere, vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması, vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50'sinin silinmesi, Motorlu Taşıtlar Vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması ve peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılması gibi ödeme kolaylıkları getirildiği belirten Atabek, bu imkanlardan faydalanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuru yapılması gerektiğini hatırlattı.

Başkan Yücelik; “Destekler Devam Etsin”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik ise Kovit-19 salgınının yaklaşık 1 yıldan bu yana bütün dünyada ekonomiyi dar boğaza soktuğunu belirterek, pandeminin ekonomiye etkilerini azaltmak için alınan tedbirlerin üretim ve istihdamın devamı ve istikrar açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun da bu kapsamda borçlu firmalara ve mükelleflere bir nebze olsun nefes aldıracağını söyleyen Başkan Yücelik, pandeminin etkilerinin devam etmesi sebebiyle; ticaret erbabının ayakta kalabilmesi adına benzer desteklerin sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Erzurum'daki mükelleflerin her zaman borcuna sadık olduğunu ve borcunu ödemek için daima samimi çaba gösterdiğini kaydeden Başkan Yücelik şunları söyledi; “Bunu geçmiş yıllardaki vergi tahakkuk ve tahsilat oranlarına baktığımızda rahatlıkla görürüz. İnşallah, gerek toplum sağlığımız açısından gerekse ekonomik anlamda dünyanın yaşadığı bu sıkıntılı süreci en kısa zamanda atlatır, ticaretimizi, üretim ve istihdamdaki istikrarımızı sürdürerek, sağlıklı ve güvenli bir geleceğe yol alırız.”