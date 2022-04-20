Veteriner Fakültesine 7 yıllık tam akreditasyon

Yapılan hazırlıklar ve başvuru neticesinde Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından Tam Akredite Fakülte olarak kabul edildi.

Geçmiş yıllarda 2 yıl süreyle akredite edilen Veteriner Fakültesine, VEDEK'in Ocak 2022'de gerçekleştirdiği Yeniden Değerlendirme Ziyareti sonrası hazırlanan rapor, Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Akreditasyon Komitesi (VAK) toplantısında görüşüldü.

Yapılan toplantıda Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesinin VEDEK tarafından belirlenen asgari tüm gereksinimleri karşılaması dolayısıyla 7 yıl süreyle Tam Akredite Fakülte olmasına karar verilerek Akreditasyon Belgesi Veteriner Fakültesine ulaştırıldı.

“Uluslararası Akreditasyon Süreci Çalışmaları Devam Ediyor”

Türkiye'nin hayvancılık alanındaki en önemli bölgelerinden biri olan Doğu Anadolu Bölgesine, bünyesindeki Hayvan Hastanesiyle en iyi hizmeti veren Veteriner Fakültesinin 7 yıl süreyle akredite edilmesinin memnuniyet verici olduğu belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Akreditasyon Belgesinin alınmasıyla Veteriner Fakültesi kalitesinin tescillendiğini söyledi.

Akreditasyon sürecinin olumlu sonuçlanmasında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür eden Rektör Çomaklı ayrıca şunları aktardı: “Fakültemiz sadece yurtiçinde değil, yurtdışında da uluslararası akreditasyon süreci çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Avrupa Birliği adına akreditasyon çalışmalarını yürüten ve uluslararası akreditasyon kuruluşu olan Avrupa Birliği Veteriner Hekimlik Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) nezdinde de akreditasyon başvurusu yapıldı. Veteriner Fakültesine Kasım 2021 tarihinde EAEVE tarafından ilk değerlendirme ziyareti gerçekleştirilerek süreç hızlandırıldı” dedi.