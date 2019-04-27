Veteriner hekimlere video klipli kutlama

Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla Erzurum Aşkale İlçe Tarım Müdürlüğü'nce veteriner hekimlere yönelik özel bir klip hazırlandı.

Dünya Veteriner Hekimleri Birliği (WVA) ve Dünya Hayvan Sağlığı Örgütünün (OIE) girişimleri ile kutlanmakta olan Dünya Veteriner Hekimler Gününün amacının tüm dünyadaki veteriner hekimlik organizasyonları arasındaki işbirliği ve etkileşimi güçlendirmek, veteriner hekimlerin; insanlığın, hayvanların ve diğer tüm canlıların hayatını korumaya yönelik çalışmaları vurgulamak olduğunu dile getiren İlçe Tarım Müdürlüğü çalışanları, bugünün anısına özel bir klip çalışması yaptılar.

Bu sene bu özel günün tematik konusunun Dünya Veteriner Hekimleri Birliğince “Aşılamanın Önemi” olarak belirlendi.

Yıl içerisinde zorlu hava şartlarına rağmen çalışmalarını aksatmayan Veteriner Hekimler hayvancılıkla uğraşan çiftçilerinde takdirini kazanıyor.

Aşkale İlçe Tarım ve Orman Müdürü ve aynı zamanda Veteriner Hekim olan Mustafa Evran, "Aşılama; koruyucu veteriner hekimlik, hayvan sağlığı ve refahının arttırılması, insanların hayvanlardan geçen hastalıklara (zoonotik) maruz kalma riskinin azaltılması bakımından vazgeçilmez bir araçtır. İlçemizdeki toplam hayvan sayısı 53 bin 60, en yakınından en uzak yerine kadar mesai gözetmeksizin çalışmalarımıza aralıksız devam etmekteyiz. Çalışmalarımızda Veteriner Hekim arkadaşlarımızla birlikte koordineli bir şekilde hareket ederek çiftçilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile başta kendi mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm Hekim arkadaşlarımın 27 Nisan Veteriner Hekimler Gününü kutluyorum" diye konuştu.