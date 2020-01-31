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Virajı alamayan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Erzurum’da virajı alamayan otomobilin şarampole yuvarladığı kazada 4 kişi yaralandı.

Erzurum'da virajı alamayan otomobilin şarampole yuvarladığı kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, İspir ilçesine bağlı Kırık Mahallesi'nde meydana geldi. 4 kişilik ailenin içerisinde bulunduğu hafif ticari araç şoförün buzlu zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan 3 kişi kendi imkanlarıyla ters dönen otomobilden çıkarken araçta sıkışan bir kişi ise İspir ilçesi Yavuzlar Mahallesinde çığ altında kalan bir işçiyi kurtarmaya giden Erzurum Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.


Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

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