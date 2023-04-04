Erzurum'un Çat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında virajı alamayan tır devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Çat istikametinde seyreden plakası öğrenilemeyen tır direksiyon hakimiyetini kaybederek virajı alamadı ve yan yattı. Tır'ın yan yattığını gören sürücüler hemen sağlık yetkililerini ve jandarmayı arayarak bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri önlem aldı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.