İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Virajı alamayan tır devrildi.

Erzurum’un Çat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında virajı alamayan tır devrildi.

Erzurum'un Çat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında virajı alamayan tır devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Çat istikametinde seyreden plakası öğrenilemeyen tır direksiyon hakimiyetini kaybederek virajı alamadı ve yan yattı. Tır'ın yan yattığını gören sürücüler hemen sağlık yetkililerini ve jandarmayı arayarak bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri önlem aldı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.