İhlas Haber Ajansı

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Voleybol da Aşkale rüzgarı

18-30 Mart tarihleri arasında yapılan Voleybol turnuvalarında Aşkale rüzgarı esti.


Antrenör Mehmet Kırık yönetimindeki ilçe Gençlik ve Spor takımı Anadolu Yıldızlar Ligi'nde 12 ilin katıldığı turnuvada C grubunda güçlü rakipleri Ordu ve Artvin takımlarını aynı skorla 3-0 yendi. Türkiye Anadolu Yıldızlar Liginde Çeyrek finallere kalma başarısı gösteren Aşkale İlçe Gençlik ve Spor takımı, Van'da yapılacak turnuvada Erzurum'u temsil etmeye hak kazandı.


Öte yandan yine başarılı Antrenör Mehmet Kırık'ın çalıştırdığı bir diğer ekip ise 28-30 Mart tarihlerinde Erzurum'da düzenlenen Mahalli Gençler Lig müsabakalarında, Yakutiye ve Palandöken Belediye ile Erzurum Gençlik spor Voleybol takımlarını yine 3-0 gibi net bir skorlarla yenerek Erzincan'da yapılacak olan Bölgeler arası şampiyonaya katılma başarısı gösterdi.

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