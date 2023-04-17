Voleybol da şampiyon Aşkale Gençlik spor

Erzurum'da 14-16 Nisan tarihlerinde yapılan yıldız erkekler kulüpler grup müsabakalarında şampiyon Aşkale Gençlik Spor oldu.

Erzurum Spor salonunda gerçekleştirilen Klüpler Türkiye Yıldız Erkekler Voleybol müsabakaları Erzurum'da oynandı. Aşkale Gençlik Spor Kulübü Erzurum 'u temsilen katıldığı grupta, Gümüşhane, Bingöl, Rize ve Tunceli'nin yer aldığı grupta yer aldı.

Birbirinden çekişmeli geçen müsabakalarda erzurum temsilcisi rakiplerini bir bir yenerek finalde Bingöl Solhan Spor ile oynamaya hak kazandı. Finalde karşılaşan iki ekipte şampiyon olmak için mükemmel bir oyun ortaya koydular.

Aşkale Gençlik Spor Kulübü final karşılaşmasında rakibi Bingöl Solhan Sporu 3-1 gibi net skorlar yenerek Türkiye yarı final karşılaşmalarına katılmaya hak kazandı.

Voleybol antrenörü Mehmet Kırık konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Öncesinde yaptığımız müsabakalar neticesinde çeyrek finallerde İlimizi temsil etmeye hak kazanmıştık. Şimdi ise takım olarak güzel bir sonuç elde ederek Allah nasip ederse yarı finallere yükseldik.

Tabi ki güçlü rakipler ile oynadık lakin şimdi daha güçlü rakipler bizleri beklemekte. Hedefimiz Rehavete kapılmadan ve daha çok çalışarak final oynamak.

Bu süreçte bizlere destek veren kulüp başkanımız Güngör Şenses, Aşkale Gençlik Spor ile müdürümüz Şuayp Gacır, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Abdurrahman Gazioğlu, teknik heyette yer alan Dilara Deliktaş, Çiğdem Acar başta olmak üzere, sporcularımıza ve ayrıyeten bizleri çeyrek final maçlarında yalnız bırakmayan Aşkaleli taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan okul sporları Atletizm dalında Atletizm Anrenerü Elif Eyüp idaresindeki Aşkale İnkılap ilköğretim okulu öğrencileri ise Eskişehir 'de düzenlenen yarışmalarda Türkiye 4. olarak büyük bir başarıya imza attı.