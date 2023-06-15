Voleybolda Aşkale imzası

Antrenör Mehmet Kırık idaresindeki voleybol takımı Artvin Arhavi'de düzenlenen Analig müsabakalarında büyük başarı gösterdi. 12 ilin katıldığı voleybol maçlarında C grubunda mücadele eden Aşkale Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Takımı rakiplerine tek set bile vermeden tüm maçlardan 3-0 gibi net skorlar aldı. Grup birincisi olan Aşkale takımı Rize'de oynanacak olan Türkiye Çeyrek Finallerine katılmaya hak kazandı. Antrenör Mehmet Kırık, Çiğdem Acar, Dilara Deliktaş, yöneticiler ve tüm sporcular şampiyonluk sözü verdiler.