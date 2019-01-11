Vücudumuzdaki bölgesel yağlanmalara dikkat

Çoğunlukla kişinin metabolizmik yapısına göre sonuç veren ancak tek seansta bile işlem yapılan bölgede 2-2,5 santim incelme sağlayan Liposonix uygulamasının diğer estetik operasyonlara göre avantajlı olduğunu kaydeden Uzman Estetisyen Neslim Güngen, "Bir ameliyat durumu söz konusu olmaması kanama, kabuklanma, ağrı ve acı hissinin olmamasıdır. Ayrıca işlem süresinin kısalığı da avantajlarının en başında gelmektedir. Vücut kütle indeksiniz 30 altında ise liposonix uygulaması için ideal bir hastasınız demektir. Yağ azaltma teknolojisi özellikle karın ve bel bölgesi için çok net sonuçlar veren bir uygulama olup uygulatan kişinin hiçbir alerjenik ve sağlık açısında sorunu oluşmaz. Daha önce geçirmiş olduğu gebelik, rahatsızlık veya ameliyatlar işlemin uygulanması için engel teşkil etmez" şeklinde konuştu.

İşlemle ilgili iki tür cihazın bulunduğunu söyleyen Uzman Estetisyen Neslim Güngen, şöyle konuştu:

"Lysonix3000 ve vaser bu cihazlarla 22500hz bir frekans kullanılarak sadece deri altındaki yağ kütlesine akıllı bombardımanlar yapılarak istenmeyen yağ hücreleri ortadan kaldırılır. Ancak her şeyden önce liposonix uygulamasının bir kilo verme prosedürü olmadığını bilmek gerekir. İşlevi bölgesel yağlarımızı parçalamak ve vücuttan atılımını kolaylaştırmaktır; kişi işlem sonrası aktarılan bilgiler ışığında uygulaması gerekleri düzenli halde uygular ise alınacak sonuç herkes için çok daha tatmin edici olacaktır."