Vücutta oluşan yağlanmalar kaderiniz olmasın

Dr. Ayşen Bilge Sezgin, liposuction yöntemi hakkında bilgi verdi.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Ayşen Bilge Sezgin, liposuction yöntemini bir veya birden fazla bölgeye yapabilmenin mümkün olduğunu ifade ederek, ”Yıllar içinde gelişen teknolojiler ile liposuctionda değişik enerji teknikleri kullanılmaktadır. Ultrason, laser, mekanik titreşimler gibi. Uç kısmından ultrason yayan künt provalar kullanılarak eritilen yağlar yine künt uçlu kanüller ile alınarak işlem yapılır. Amaç yağların cildi sıkılaştırarak, eriterek almaktır. Böylece morluk Ve şişlikleri minimuma indirgemek mümkün olabilir. Bu yöntem boyun, gıdı, yanak bölgelerine de kullanılabilir. Tek veya iki bölge gibi nispeten küçük bölgelere lokal anestezi ile işlem yapılabilir. Tercihen büyük birden fazla bölge varsa genel anestezi tercih ediyorum. İşlem bu bölgelerdeki yap dokularına göre değişir vücudun ağırlığının yüzde sekizinden fazlasını aynı seansta almıyorum birkaç hafta sonra ikinci bir seansla alınabilir. Çoğu kez tek seans yeterlidir önemli olan bu işlemin üç boyutlu olarak yapılmasıdır. Böylece üç boyutlu şekillendirme hem kadınlarda hem erkeklerde yapılabilir. Kol içi, koltukaltı, pubis, sırt ayak bileği gibi bölgelere yapılabilir ve daha iyi bir sıkılaşma elde edebilmek mümkündür” dedi.

İşlemin bölgelere bağlı olarak birkaç saat sürebileceğini belirten Dr. Bilge Sezgin, “Operasyondan sonra özel bir korse giyilmesi gerekir. Cilt altı dokusunda sıkılaşma retraksiyon sağlanabilir selülit denilen portakal kabuğu görünümü azaltılabilir. Operasyon sonrasında da ultrasonik masajla bu sıkılaştırmanın arttırıyor ve cilt kalitesini düzeltebiliyoruz. Alınan yağları popo kalça bölgelerine koyabiliyoruz . Böylece sarkmış gevşemiş popo bölgesini şekillendirmek mümkün olabilir. Alınan yağ miktarına bağlı olarak bir gün hastanede yatmak yeterli olur” şeklinde konuştu.