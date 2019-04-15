Dr. Hakkı İzmirli, vücutta oluşan yağlanmalara dikkat edilmesi hakkında uyarılarda bulundu.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr.Hakkı İzmirli, “Yağ enjeksiyonu, vücudun fazla yağ birikimi olan bölgelerinden liposuction yöntemi ile yağ alıp hacmi az olan yüz, meme, kalça gibi bölgelere enjekte edilmesi yöntemidir. Güvenli, iyi tolere edilen, uzun ömürlü doğal sonuçlar sağlayan bir uygulamadır. Her yıl binlerce insan başarılı yağ enjeksiyonu uygulaması geçirmekte ve sonuçlarından oldukça memnun kalmaktadır. Uygun adaylar: Yağ enjeksiyonunun amacı vücutta hacim eksikliği olan alanları doldurmaktır. Yüzünüzde çökük kırışık alanlar varsa. Geçici dolgulara göre daha kalıcı bir düzelme arzu ediyorsanız. Meme protezlerinin kenarlarını gizlemek. Vücut hatlarınızı düzeltmek, yara izlerinizi revize etmek, bedensel çökük alanları doldurmak veya el ve yüzünüzü gençleştirmek istiyorsanız, yağ enjeksiyonu için uygun aday olabilirsiniz” dedi.

Bu yöntemde, vücudun belli bir bölgesinden liposuction yöntemi ile alınan yağın yıkanıp saflaştırılırıp ve özel tasarlanmış kanüllerle dikkatlice enjekte edildiğini ifade eden Dr. İzmirli, “İstenen sonucu elde etmek için yağ enjeksiyonunu birkaç kez tekrarlamak gerekebilir. 3 aşamalı bir süreçtir: 1- Yağın alınması 2- Saflaştırılması ve transferi 3- Enjekte edilmesi. Genellikle genel anestezi altında yapılır. Uygulama yapılacak alanın genişliğine bağlı olarak 1-5 saat sürebilir. Hasta bir gece hastanede misafir edilir. İlk bir hafta şişlik ve morluk olabilir. 2. haftada morluklar azalır ancak şişlikler bir süre daha olur. 3. haftanın sonunda hasta normal yaşamına döner” diye konuştu.

Kanül giriş deliklerinin izleri belli belirsiz olarak zamanla kaybolduğunu kaydeden Dr. İzmirli, “Yağ enjeksiyonu uygulanan bölgeniz gençleşmiş, yumuşak ve dolgun görünecektir. Bilindiği gibi, yağların bir kısmı vücut tarafından emilir, 6-7 ay sonra yüzde 40-50'si kalır. Başarılı bir yağ enjeksiyonu ile enjekte edilen yağ, yaşamak için gerekli besin maddelerini yeni kan damarları oluşturarak alır. Bu durumda sonuçlar genellikle kalıcıdır. Ancak emilip eriyecek olan belli bir yağ yüzdesi de olacağından, sonrasında işlemi tekrarlamak gerekebilir” açıklamalarında bulundu.