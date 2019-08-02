Vücuttaki bölgesel yağlanmalara dikkat

Dr. Selçuk Yüce Liposuction ameliyatı hakkında bilgi verdi.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Selçuk Yüce, Liposuction en sık yapılan estetik operasyonlar arasında olduğunu ifade ederek, “ Liposakşın ile yağ aldırma işlemi, özel kanüller yardımı ile deri altında birikmiş olan yağ dokunun negatif basınç uygulanarak vücuttan çıkarılması işlemdir. Vücudun neredeyse her bölgesinde bulunan yağ dokular bu yöntem sayesinde alınabilmektedir. Vücudumuzun yağ deposu olan yağ hücreleri deri altında birikmiş durumdadır. Kilo aldıkça yağ hücre sayısı artmasa da yağ hücre içinde bulunan yağ deposu artmaktadır. Liposuction sayesinde vücutta bulunan yağ hücre sayısı ve içerisindeki yağ deposu azaltılarak incelme sağlamak mümkündür. Liposuction, lipoplasty, liposhaping, bodyshaping, liposculpturing gibi çeşitli isimlerle adlandırılmaktadır. Genel anlamda hepsi aynı tedavi prensibine dayanır. Liposuction ameliyatında amaç pürüz bırakmadan hedeflenen bölgede incelme sağlamaktır” dedi.

Liposuction ameliyatında ayna karşısında hasta ile birlikte rahatsız olduğu tüm bölgeleri işaretlediğini belirten Yüce, “Ardından hastamızı işaretlenen bölge genişliği ve sayısına göre lokal, sedasyon yada genel anestezi altında yağlarını almaktayız. Liposuction ameliyatı kuru ve ıslak olarak iki şekilde uygulanmaktadır. Islak yöntemde uygulanacak bölgeye önce hazırlanmış özel tümesen solüsyon dediğimiz bir sıvıyı enjekte ediyoruz. Bu sayede bölgedeki kan damarları, kollejen lifler gibi hedefimiz olmayan dokulara zarar vermemiş oluyoruz ve kanama riskin ive ödem ve morluğu minimuma indirmiş oluyoruz. Kuru yöntem de ise uygulanacak bölgeye sıvı vermeden direk bölgedeki yağlar alınmaktadır. Bu yöntemi çok dar alanda yağ alma durumunda uygulamaktayım. Sıklıkla ıslak yöntemi uygulamayı tercih etmekte ve daha sağlıklı olduğunu düşünmekteyim” ifadelerini kullandı.

Liposuction ile yağ aldırma operasyonu ile istenilen kadar yağ alınabildiğini kaydeden Yüce, “Burada alınacak oran hastanın bazal kütle indeksi, laboratuvar kan tetkiki sonuçlarına göre belirlenmektedir. 5 litreye kadar alınan yağ aldırma işlemi normal sınır, 5 litreden sonra alınan yağ ise daha riskli yağ alma oranı kabul edilir. Fakat burada kişinin fizik muayenesi çok önemlidir. 10-12 litreye kadar yağ alınmış pek çok hastam bulunmakta ve normal hayatına çok çabuk dönmekteler. Operasyon sanıldığı kadar ağrılı bir işlem değildir. Islak yöntem ile vermiş olduğumu sıvı aynı zamanda ağrı kesici özelliği olması sebebiyle 6-8 saat bölgede lokal ağrı az olmaktadır. Aynı zamanda damardan yada ağızdan verilen ağrı kesiciler ile ağrı problemi çözülmektedir. Ameliyat sonrası 1 gece yatış uygun görmekteyim. Çünkü kısa sürede vücuttan ciddi oranda yağ ile birlikte takdir edersiniz ki bir miktar kan ve sıvı kaybı da olmaktadır. Dolayısıyla ilk gece elektrolit sıvı takibi kan takibi yapmak uygundur” açıklamalarında bulundu.

Dr. Selçuk Yüce sözlerine şöyle devam etti:

“Hastamıza ameliyattan çıkınca özel bir korse giydirmeyi uygun görüyorum . Korse sayesinde hem morluk azalmakta, hem de cilt sıkılaşması daha iyi olmaktadır. Ameliyat sonrası kısa dönem en sık komplikasyon morarma ve nadiren liposuction yapılan bölgede kanama olmasıdır. Bunun dışında hastaların korktuğu komplikasyon ise yağ ile birlikte kan kaybı ve sıvı kaybına bağlı elektrolit dengesi bozulması ve hayati bulgular olmasıdır. İyi bir takip ile çok kolay önlenebilir bir durum olan elektrolit ve kan takibi ciddiye alınmaz ise bu durumda ciddi sorunlar görülebilir ki sanılanın aksine yağ embolisi değil bu nedenle hastalar sorun yaşamaktadır. Yağ embolisi ise 1/10000 sıklıkla görülen, çok nadir olan bir komplikasyondur. Yağ alınan bölgede yağ parçacıklarının kan içine girip oradan akciğere ulaşıp nefes alamama gibi klinik bulgulara giden bir durumdur. Sanılanın aksine çok nadir olup erken tanı ile önlenebilen bir durumdur. Yağ aldırma operasyonu geçiren hasta aynı gün ayağa kalkıp 1 gün sonra taburcu olmaktadır. 1 hafta sonra korse ile sosyal yaşantısına dönerler. İlk 1 hafta sürekli, sonraki iki hafta aralıklı korse kullanımı uygun olmaktadır. Liposuction ile bölgesel incelme sağlarsınız fakat tartıda kilo kaybı hemen olmaz kilo kaybını 2-3. Ayda ancak fark edersiniz fakat incelmeyi hemen görürsünüz. Dünyada en sık yapılan estetik operasyonlardan birisi olan yağ aldırma ameliyatı gayet güvenli olup biz estetik cerrahlar tarafından da sevilerek yapılmaktadır”