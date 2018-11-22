Vücuttaki çatlaklara dikkat

Dr. Tezel, “Daha çok kadınlarda görülse de erkeklerde de görülen cilt çatlakları, genelde ergenlik, hamilelik veya sık kilo alıp verme sonucu oluşur. Tedavi sonrası cilt güneşe karşı daha hassas olacağından ve doğrudan güneşe maruz kalmak ciltte lekelere sebep olabileceğinden çatlak tedavisi için genelde sonbahar ve kış ayları tercih edilir.” dedi.

Çatlaklar neden oluşur?

Dermatoloji Uzmanı Doktor Fulya Tezel , “Derinin altındaki kas ve yağlar deriden daha hızlı büyüdüğü zaman çatlaklar oluşmaya başlar. En çok kol, karın, kalça, basenler ve sırtta görünen çatlakların en önemli sebeplerinden biri ergenliktir. Hızlı büyüme, uzama ve kilo alma dönemi hem kızlar hem de erkeklerde çatlaklara sebep olur. Diğer bir sebep olan hamilelikte 4 kadından 3'ünde deri çatlakları oluşur. Çatlaklarınızın sebebi hamilelik ise hamilelik sonrası oluşan çatlakların nasıl tedavi edileceğini anlatan yazımızı da okuyabilirsiniz. Hamilelik sebepli olabildiği gibi başka sebeplerden kilo alma da çatlak oluşumuna sebep olabilir, derinin uzun bir süre gerilmesi çatlakları oluşturur ve fazla kilolar verildikten sonra çatlaklar daha da göze batmaya başlayabilir.” diye konuştu.

Çatlak tedavisinin etkisi ne zaman görülmeye başlanır?

Dermatoloji Uzmanı Doktor Fulya Tezel, cildin kısa bir zamanda fazla gerilmesi sonucu oluşan çatlaklar kırmızı ve beyaz olarak ikiye ayrıldığını kaydederek, “Çatlaklar ilk oluşmaya başladığında kırmızı renklere sahipken ilerleyen zamanlarda beyaz ve griye dönerler. Kırmızı olması çatlağın taze olduğu anlamına gelir ve çatlak tedavisinde başarı yüksektir. Bir veya birden fazla yıldır ciltte olan çatlaklar beyaza yakın renk alır ve taze çatlaklara kıyasla tedavi süreci biraz daha uzun sürer.

Çatlak tedavileri nelerdir?

Nemlendirme, iyi beslenme ve kilo takibi gibi önleme yöntemleri olan çatlakların, oluştuktan sonra da birden fazla tedavi yöntemi vardır. Cilde minik iğnelerle temas edilmesi ve bu bölgelerde cildin kendini onarımını tetiklemesine yarayan demaroller, cilt çatlaklarına karşı yapılan tedavilerden biridir. PRP yönteminde ise, hastadan alınan kan örneğinden elde edilen zengin plazma, çatlaklar üzerine enjekte edilir ve lazer ile beraber yürütüldüğü zaman daha başarılı sonuçlar alınır. Çatlakları ortadan kaldırmakta en etkili yöntem sayılan lazerle tedavide ise yüksek enerjili UV ışınları epidermise nüfuz eder ve yeni kollajen ve epidermis oluşumunu tetikler.” şeklinde konuştu.