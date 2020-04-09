Vücuttaki deri çatlaklarına dikkat

Dr. Arif Eroğlu, vücuttaki deri çatlaklarına dkkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Arif Eroğlu, “Deri çatlakları, dermisin zayıflaması ile vücudun gerginliğe en fazla maruz kalan alanlarında ortaya çıkan çizgi tarzında deri deformasyonlarıdır. Derinin genişleme kapasitesinin üzerinde gerilmesi sonucu ortaya çıkan lineer yırtılmalar olan çatlaklara “Stria” ve ”Stretch Marks” da denmektedir. Neredeyse her üç kadından birinde görülen deri çatlakları hayati risk oluşturmaz, vücut fonksiyonlarını etkilemez, buna rağmen kadınlarda oluşturdukları psikolojik sorun ile “çok büyük bir kozmetik kusur'' olarak kabul edilirler” dedi.

Opr. Dr. Arif Eroğlu, Dermostria ile çatlak tedavisinin son derece tatmin edici ve etkili estetik uygulamalarından olduğunu söyledi. Elma ve Armut olarak kadın vücudunun ikiye ayrıldığını belirten Opr. Dr. Arif Eroğlu, çatlakların vücut tipine göre ve kadının içinde bulunduğu dönemine göre farklı bölgelerde gelişebildiğini belirtti.

Elma tipli insanlarda bel, göbek, sırt bölgelerine; armut tipli insanlarda bacak, basen, diz bölgelerine sıklıkla Dermostria uygulaması yaptığını ifade eden Opr. Dr. Arif Eroğlu, deriningenetik eğilim ve yaşa göre gevşeyerek ve çatlayarak kalitesininbozulduğu durumlarda Dermostria çatlak tedavisi yapmanınçok uygun olduğunu söyledi.

Opr. Dr. Arif Eroğlu, “Vücudun belli bir esneme kapasitesi vardır. Esneme ve daralma hali kapasiteyi aştığında dokular çatlak alarmı verir. Kilo alıp verildiği zaman en çok hangi bölgelerde değişim yaşanıyorsa o bölgede derinin gevşeyip gerilmesi daha sık olmaktadır. Doğal olarak da en çok çatlaklar sıklıkla vücutta değişimin en fazla olduğu bölgelerde oluşmaktadır. Bu sebeple çatlak onarımı için yapılan estetik işlemleri genellikle bu bölgelere uyguluyoruz. Günümüzde çatlak tedavisinde en etkili ve kalıcı yöntem Dermostria. Buna ek olarak kullanılan ev ürünleri tedavinin devamı için fazlasıyla yeterli. Dermostria'nın natürel mekanizmaları harekete geçiren insan doğasına uyumlu pratik bir yöntem olması, hemen etki göstermesi, gündelik hayatı aksatmaması, çatlakları yok ederken deri gerginliği etkisinin artarak uzun yıllar boyunca devam etmesi ve sonucun kalıcı olması. Yaş aldıkça deride deformasyon artıyor. Gün geçmiyor ki yeni bir estetik problem eklenmesin. Aynı zamanda teknolojik gelişmelerin estetik dünyasındaki hızıyla yarışmak da mümkün değil. Günümüzde ileri teknoloji içeren ama natürel yöntemler tercih ediliyor. Dermostria çatlakları onarmanın yanında cilt dokusunda elastin- kolajen miktarını arttırıyor, cildi daha genç ve sağlıklı bir dokuya kavuşturuyor. Dermostriaadeta cildi yeniden yapılandırıyor. j-Plasma sadece çatlaklı dokuları düzelten bir cilt gençleştirme uygulaması değildir aynı zamanda sıkılaştırma etkisiyle bir cilt germe yöntemi olarak kabul edilebilir. Dermostria çatlak ve gevşek derisi olan hastalar için uygulanan yeni jenerasyon bir deri onarma ve sıkılaştırma teknolojisidir. Dermostria teknolojisi hem var olan kolajen liflerini maksimum derecede kısaltır hem de yeni kolajen liflerin oluşumunu sağlar. Dermostria teknolojisinde çok güçlü ve hızlı bir şekilde anında gözle görünen bir sonuç hastayı mutlu eder ve psikolojik açıdan özgüvenini destekler.Dermostria, fibroblastları ‘'shockeffect'' etkisiyle uyarır. Mevcut kolajenler hemen kısalır. İlk etkinin ardından Dermostrianın uzun zamanda çıkan etkisi kontrollü mekanik ve kimyasal stimülasyon sonucu yeni kolajen uyarımıdır. Hamilelik sonrası lohusalık sendromu içindeki bir kadında gevşemiş ve çatlaklı bir deri bölgesi, ciddi bir içe kapanma ve bunalım sebebi. Deri çatlaklarıyla yaşamak kadınların moralini daha çok bozuyor. Çatlaklar, özellikle spor salonu ve yüzme gibi aktivetelerde, giysilerin seçiminde günümüzün modern kadını için görsel bir imaj sıkıntısı oluşturuyor. Bilinçsizce yapılan spor sonrası kas geliştiren erkeklerin derilerinin çatlaması estetik görüntülerini daha da zedeliyor.Özellikle body building yapan erkeklerde omuz, memeler, sırt gibi çatlakların problem olduğu bölgelere de Dermostria uygulanabiliyor. Çatlakların daha sık görüldüğü durumlar şunlardır: Ergenlik, Hamilelik, Yaşlılık, Derinin hassas ve ince olması, Kısa zamanda aşırı kilo alıp kilo verme, Kontrolsüz vücut geliştirme, Hormonal değişimler, Dengesiz ve yanlış beslenme. Deri, kapladığı alan bakımından vücuttaki en büyük organdır. Diğer organları, kemikleri ve kasları vb. tüm vücudu sarar. Deri, dış dünya ile temas halinde olduğu, koruma görevi yaptığı ve hacimsel genişlemeler başta olmak üzere kilo alıp vermelere mukavemet göstermesi bakımından elastik kabiliyete sahiptir. Dermis, yüzde 80 kolajen ve yüzde 4 elastin protein yapısındaki liflerden oluşur. Deri, gözenekli bir ağ yapısına sahiptir. Deri hızlı değişimlere karşı zayıftır. Derinin altında yer alan yağ ve kas dokusu, vücut tarafından hızlıca üretilip, tüketilebilir. Deri hücreleri buna aynı hızda cevap veremez. Aniden hacmi artan kas ya da yağ dokusu sebebiyle deri aniden gerilince hücreler arasındaki bağlarda kısmen kopmalar yaşandığından bu süreç hafif bir elastikiyet kaybından ileri düzeyde deri çatlaklarına kadar farklı şekilde sonuçlanabilir. Derinin esnek olması cildin dayanıklılığını artıran en önemli özelliktir. Elastin lifleri hasar gördüğünde cilt daralıp gevşeyemez. Dermostria çatlak tedavisi basamakları şunlardır: Uygulama bölgesi cilt dezenfektanı ile temizlenir. Kayganlığı ve nemi arttırmak amacıyla bir jel uygulanır. Çatlaklı bölgeye vakum masaj uygulanarak dolaşım arttırılır. Vakum masaj sonrası belirginleşen çatlaklar üzerine peelingsolusyonu uygulanır. Fibroblastik aktivite ve kolajen sentezini uyarmak için tüm bölgeye onarıcı özellikte bir krem uygulanır. Çatlaklar üzerinden özel vakum başlıkla renk bordo kırmızıya dönene kadar geçilir. Çatlaklı bölge tekrar dezenfekte edilir. Tedavi besleyici krem ile el masajı yapılarak tamamlanır. Dermostria çatlak tedavisi etki mekanizması şu şekildedir: Cilt çatlağı onarımı vücudun naturel onarım sisteminden faydalanılarak yapılır. Çatlakların olduğu bölgelerde kontrollü bir hasar hedeflenir. Bu esnada hasarlı derinin yara iyileşme mekanizması uyarılarak kendini yenileme özelliği harekete geçirilir. Çatlak onarım sistemlerinin temel prensibi şudur: Vücut tedavi esnasında aldığı hasarı iyileştirirken, aynı zamanda çatlakları da iyileştirir. Çatlakların miktarına ve evresine göre önerilen seans sayısı değişmektedir. Tek seans sonucu oldukça tatminkar olacağından ilk uygulamadan sonraki 1. ay kontrol seansında bunu belirlemek daha doğru olacaktır. Uygulama süresi ise çatlakların sayısına ve çatlaklı alanının büyüklüğüne göre değişmekle birlikte ortalama 30 dakika ile 1 saat arasındadır. Evde çatlak giderici-önleyici, besleyici ve hücre yenileyici kremler kullanılmalıdır. Yapılan uygulamadan sonra uygulama bölgesinin sudan 1 gün; güneşten 1 hafta boyunca korunması çok önemlidir” açıklamalarında bulundu.