Yaban hayatı unutulmadı

Aşkale'de zorlu kış şartlarında beslenme zorluğu çeken yaban hayvanları için doğaya çeşitli yemler bırakıldı.

Aşkale Kaymakamlığı koordinesinde Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğa Koruma ve Milli parklar Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Çevre koruma timinin katılımıyla yaban hayvanlarını yemleme çalışması yapıldı.

İlçede uzun zaman sonra etkili olan kar yağışı sonrası kış şartlarının zorlu geçmesi ve özellikle yaban hayvanlarının yoğunlukla yaşadığı yerlerde kar kalınlığının 1 metreye yaklaşması nedeniyle beslenme zorluğu çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Ekipler zorlu bir çalışma sonrası bir çok noktada yemleme yaptı.