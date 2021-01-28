İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaban hayatı unutulmadı

Aşkale’de zorlu kış şartlarında beslenme zorluğu çeken yaban hayvanları için doğaya çeşitli yemler bırakıldı.

Aşkale'de zorlu kış şartlarında beslenme zorluğu çeken yaban hayvanları için doğaya çeşitli yemler bırakıldı.


Aşkale Kaymakamlığı koordinesinde Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğa Koruma ve Milli parklar Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Çevre koruma timinin katılımıyla yaban hayvanlarını yemleme çalışması yapıldı.


İlçede uzun zaman sonra etkili olan kar yağışı sonrası kış şartlarının zorlu geçmesi ve özellikle yaban hayvanlarının yoğunlukla yaşadığı yerlerde kar kalınlığının 1 metreye yaklaşması nedeniyle beslenme zorluğu çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı. Ekipler zorlu bir çalışma sonrası bir çok noktada yemleme yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.