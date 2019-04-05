Yabancı uyruklu refakatsiz çocuk statüsündekilere meslek edindirme kursu

Eğitim süresi 92 fiili gün olan Çocuk Destek Merkezinde yapılan kursa yaşları 16 ila 17 civarındaki Afganistan ve Pakistan uyruklu yabancı kursiyerler katılımıyla başladı.

Henüz reşit olmayan Afgan ve Pakistan uyruklu göçmenlerin bir meslek edinmeleri ve en nihayetinde rehabilite olmalarını sağlıyor. İŞKUR İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, kursun sonuna doğru tekrar ziyaretlerini gerçekleştireceğini ve meslek edinebilmeleri için İŞKUR İl Müdürlüğü olarak ne gerekiyorsa yapabileceğini belirtti.