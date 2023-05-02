Yağmur Altında Kalan Vatandaşlara Milletvekili Adayı Yetişti

Seçim çalışmasında yağmur altında kalan vatandaşların yardımına Milletvekili Adayı Kocaaliler, yetişti. Bir zamanlar Yeşilçam, klasiği olan ‘Şiki şiki baba' müziği eşliğinde seçim minibüsünü kullanan genç, yaşlı hemen herkesin sempatiyle yaklaştığı Kocaaliler, vatandaşlardan tam not aldı. Yağmurdan ıslanmamaları için gidecekleri yere kadar götüren Milletvekili Adayı Kocaaliler, vatandaşlarla koyu bir sohbete daldı. Özellikle, 20 yıl öncesi yaşanan ekonomik ve sosyal sorunları bilmeyen gençlere bunun farkında olmaları çağrısında bulunan Kocaaliler, “Bundan 21 yıl öncesine kadar borç batağında bir Türkiye vardı. Şimdilerde gençlerin adını dahi bilmediği IMF denen bir kurumdan memur maaşlarını ödeyebilmek için borç alır yıllarca onların dağıtığı politikalara esir olurduk. Bugün tam bağımsız bir ülke olmak için emperyalizme meydan okuyan bir ülke olmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.