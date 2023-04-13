Yağmur yerini kar yağışına bıraktı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde son 1 haftadır etkili olan sağanak yağmur yüksek kesimlerde yer yer kar yağışı şeklinde etkili oluyor.

Yeniköy, Dereköy, Esentepe, Kavurmaçukur, Tepsicik Dağyurdu, ve Yumruveren köyleri başta olmak üzere bir çok köyde kar yağışı hayatı olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor.

Yoğun yağmurda ise kuruyan dereler suya kavuşurken çayırlık alanlar gölete dönüştü.

Yazı beklerken kışa uğradık” diyen vatandaş, “Kış'ın yazı, yazın kış mevsimini yaşadık. Allah sonumuzu hayır ede. İnşallah artık Erzurum'a yaz gelir” dediler.