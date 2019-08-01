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Yakalanan "gri" kategorideki terörist tutuklanarak cezaevine götürüldü

Gri kategorideki "Şevger" kod adlı terörist Muhammet Fadullah Kamış, adliyedeki işlemlerinden sonra tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Gri kategorideki "Şevger" kod adlı terörist Muhammet Fadullah Kamış, adliyedeki işlemlerinden sonra tutuklanarak cezaevine götürüldü. Teröristin ailesi ise mahkeme çıkışını adliye önünde takip etti.


Erzurum'da yakalanan ve AK Parti Karayazı Belediye Meclisi Üyesi Savcı Küçük ile yeğeninin öldürülmesi olayının faili olan gri kategorideki "Şevger" kod adlı terörist Muhammet Fadullah Kamış, çıkarıldığı mahkemenin ardından tutuklanarak Erzurum Kapalı Cezaevine götürüldü. Adliye önünde ise teröristin annesi, erkek kardeşi, kızı ve kız kardeşi saatlerce bekledi.


Ayrıca teröristin babası Servet Kamış'ın da gözaltına alındığı emniyette sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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