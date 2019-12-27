Yakutiye Belediye Başkanı Uçar: “Kapalı halk pazarları yapacağız”

Mahmut Uçar, kışın hüküm sürdüğü Erzurum'da şehrin dört noktasına kapalı halk pazarları yapacaklarını söyledi.

Erzurum Olay Gazetesi'ni ziyaret eden Başkan Uçar, burada Gazeteci Yazar Esat Bindesen ve İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez'e belediye çalışmalarıyla ilgili bilgi aktardı.

Kentsel dönüşüm kapsamında üç kümbetler ve Hacı Cuma semtlerinde çalışmaların başlayacağını, Hacı Cuma'ya tarihi dokuya uygun konut yapılacağını, Üç kümbetler mevkiine de Millet Bahçesi inşa edileceğini anlatan Başkan Uçar, ‘Amacımız vatandaşın rahat ve huzurlu yaşayacağı bir şehir oluşturmaktır' dedi.

KÖYSEL PROJEMİZ DEVAM EDİYOR

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Mahalle olan köylere hizmet götürmek için kolları sıvadıklarını belitti.

Köy konaklarıyla işe koyulduklarını, köylerde çevre düzenlemesi ve asfalt çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade eden Uçar, şöyle dedi:

“Belediyemiz sınırları içerisinde 36 köyümüz bulunuyor. Buralara doğalgaz götürmeyi planlıyoruz.

Köy konakları yapıyoruz. Köylerden kütüphane istekleri geliyor. Buralara kütüphane yapacağız. Köylerde okuyan öğrencilerimiz burada derslerini çalışacak ve yapacak. Ayrıca buralara Üniversitelerimizle de görüşerek üniversite öğrencilerinden köydeki çocuklarımız için destek sağlayacağız.”

TARİHİ KAPILAR GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK

Erzurum'da hüküm süren Saltukluların genç nesle tanıtımı için 2020'yi Saltuklu Yılı ilan ettiklerini belirten Uçar, ‘Saltuklular Anadolu'nun İlk Müslüman Türk beyliğidir ve bu beyliğin başkenti Erzurum'dur. Bu beyliğin merkezi bugünkü Yakutiye sınırlarındadır ve bıraktıkları tarihi eserler halen ilçemizde yaşamaktadır. Bu nedenle Saltuklular'ı yad edecek ve genç nesile ecdadımızı tanıtacağız" dedi.

Şehirde tarihi kapıların var olduğunu, bunları gün ışığına çıkaracaklarına da işaret eden Uçar, Sosyal ve kültürel ve sportif belediyeciliği de ön planda tutacaklarını söyledi.