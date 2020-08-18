Yakutiye Belediye Başkanı Uçar'ın performansı bir kez daha tescillendi.

Yaptığı anket ve kamuoyu araştırmalarıyla gündemi belirleyen ORC Araştırma şirketi, mercek altına bu kez 30 büyükşehirdeki ilçe belediye başkanlarını aldı.

Aralarında Erzurum'un da bulunduğu 30 büyükşehirde 1-15 Ağustos tarihleri arasında 23 bin 200 katılımcıyla gerçekleştirilen “En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları” araştırmasında; Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Doğu Anadolu Bölge İkincisi oldu. Nüfusu 10 binden düşük olan ilçelerin dahil edilmediği kamuoyu araştırmasında bölge birinciliğini Malatya Yeşilyurt Belediyesi elde ederken, sıralamada üçüncülük ise, Van İpekyolu Belediyesi'nin oldu.

Toplamda binin üzerinde belediye başkanının performansının bölgesel olarak yüz yüze anket ve CATI yöntemiyle sorgulandığı araştırmanın sonuçları kamuoyuyla bugün paylaşılırken, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'ın bölge ikincilğini elde etmiş olması, Erzurum'da memnuniyetle karşılandı. Aynı araştırmanın bölge sıralamasında 4'üncülüğe ise, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan yerleşti.

ORC Araştırma'nın açıkladığı sonuçlar, merkez Yakutiye ilçesinde büyük sevinç uyandırırken, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'ın performansı ise, böylece bir kez daha tescillenmiş oldu. 31 Mart seçimlerinin ardından göreve gelen Başkan Mahmut Uçar, yönetim anlayışı ve belediyecilik hizmetlerinin üretilmesindeki üstün gayretiyle tüm dikkatleri üzerine çekerek Yakutiyeli vatandaşların gönlünde adeta taht kurdu. Aynı zamanda hekim olması nedeniyle ilçeye yönelik hizmet planlamasında sürekli “tanı ve tedavi” vurgusu yapan Başkan Uçar, bu yaklaşımını Yakutiye'de kısa sürede pratiğe dönüştürerek hizmette “öncelik” sıralaması oluşturdu.

Sürekli sahada ve vatandaşlarla iç içe olan Yakutiye Belediye Başkanı Uçar, ulaşım ağlarının asfaltlanmasından üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarına, kıraathane, köy konakları ve spor alanlarının oluşturulmasından sosyal belediyecilik hizmetlerine varıncaya kadar birçok alanda fark ortaya koydu.