Yakutiye Belediyesi, ev hanımlarına eğitim ocağı

İstanbulkapı Sosyal Kurs Merkezinde düzenlenen 'Ev Tekstil Ürünleri Hazırlama Kursu' 46 öğrencisiyle tamamlandı. Ev hanımlarının öğrencisi olduğu kursta bugün sertifika töreni vardı. Sertifikaları Belediye Başkanı Mahmut Uçar, verdi.

Yakutiye Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları ilçede yaşayan ev hanımlarına, genç kızlara mesleki eğitim ile beceriler kazandırıyor. Biçki, dikiş, nakış, ev tekstili gibi birçok alanda açılan kurslara her yıl yüzlerce genç kız ve ev hanımı katılıyor. Kurslarda kadın usta öğreticiler görev yapıyorlar. Belediye, kursiyerler için ihtiyaç olan malzemelerin tamamını sağlıyor. Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Sosyal Merkezlerin, Yakutiyeli kadınlar için aynı zamanda sosyal terapi merkezleri olduklarının altını çizdi.

Başkan Uçar, "Aile sıcaklığında, usta öğreticilerimizin eşliğinde ev hanımları meslek ediniyorlar. Son açılan "Ev Tekstil Ürünleri Hazırlama Kursu"muza 46 ev hanımı katıldı. Bunlar eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandılar. Eğitim Kurslarımız, aynı zamanda sipariş atölyesi gibi çalışıyor. İsteyen kursiyerlerimiz burada üretimlerine devam ederek para kazanabilecekler. Yine kursiyerlerimizin çoğunluğu evinde öğrendiklerini üretim alanına dökebilecek ve ev ekonomisine katkı sağlayacak. İçlerinde girişimci hanımlar da çıkacaktır. Belediye olarak bunlardan mutluluk duyuyoruz. Sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmiş olmanın da gururunu yaşıyoruz" dedi.

Yakutiye Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları ve Yakutiye İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü'nün ortak düzenlediği Ev tekstil ürünleri hazırlama kursu, Usta Öğretici Ayşe Daş tarafından verildi. 46 kursiyer eğitimlerini tamamlayarak sertifikaya hak kazandılar. Ev tekstil ürünleri kapsamında; çeyiz ürünleri başta olmak üzere, Maraş işiyle salon takımları, renkli işlerle salon takımları, eski kanaviçelerden pike yapımı, nevresim takımı, seccade, anglez salon takımları, brezilya nakışı ile evlerde ihtiyaç olan tekstil ürünleri yapılıyor.

Kursu tamamlayan 46 kursiyere sertifikalarını Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ile birlikte Yakutiye Halk Eğitim Müdürü Mehmet Çiftçi, Yakutiye Belediye Başkan Yardımcıları Osman Yıldız, Suat Hayri Güneş ve Necati Yumuk verdiler.

Sertifika töreninde kursiyerler tarafından Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'a tel kırma başörtüsü ve Erzurum'a özgü ehram kumaşından yapılan çanta hediye edildi. Kursiyerlerin hediyeleri başörtü ve çanta olunca Sayın başkana eşiniz için notu iletildi.