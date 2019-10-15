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Yakutiye Belediyesi ev hanımlarına nakış öğretecek

Yakutiye Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (YAKMEK) Geleneksel El Sanatları Kursu kayıtlarına başladı.


Geleneksel El Sanatları Kursu'nda iki kişi usta öğreticinin kursiyerleri eğiteceği ve 28 Ekim'de başlayan kursun 31 Aralık 2019 günü sona ereceği kaydedildi. Yapılan açıklamada YAKMEK'te kursiyerlere desen panosu hazırlanması, nakışta işlemeye hazırlık, elde süzeni, elde tel kırma, hesap işi, Türk işi, Antep işine hazırlık ve elde Maraş işi eğitimleri verileceği açıklandı.


Yakutiye Belediye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar yaptığı açıklamada, "Sosyal belediyecilik anlamında bir çok dalda hizmet vermek için hazırlıklarımızı yaptık. Hem gençlerimiz hem de ev hanımlarımıza yönelik çeşitli aktiviteler düzenleyerek, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaşatacağız" dedi.


40 kişilik kontenjanı bulunan kursun bugün başlayan müracaatları 25 Ekim tarihine kadar sürecek.

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