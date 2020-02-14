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Yakutiye Belediyesi karla mücadelede son sürat

Kısa süre önce etkisini artırarak devam eden kar yağışı sonrası Yakutiye Belediyesi Fen İşleri Ekipleri, tüm imkânlarıyla vatandaş için seferber oldu.


Yaklaşık 200 personelden oluşan ekip üç vardiya sistemi ile 40 mahalle, bin 60 Sokak ve 200 Cadde'de gece-gündüz demeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar temizleme çalışmalarında; 3 greyder, 4 kepçe, 4 JCB, 2 tuzlama aracı, 2 mini dozer, 12 kamyon yer alıyor.


Bir yandan yollar ve sokaklar etkili yağış sonrası buzlanma ihtimaline karşı tuzlanırken, diğer yandan yollarda oluşan kar birikintileri buzlanmadan temizleniyor.


Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, yaptığı yazılı açıklamada, ellerinden geldiğince trafikte yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek istediklerini kaydederek, “Yakutiyemiz'in her köşesini ekiplerimizin gayreti ile gece-gündüz çalışarak temizliyoruz. Vatandaşlarımızın temiz bir Yakutiye'ye uyanmasını sağlayan tüm mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

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