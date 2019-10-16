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Yakutiye Belediyesi Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na tam destek

Yakutiye Belediyesi Meclisi Suriye’de terör örgütü PKK-PYD ve DEAŞ’a yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı’na Destek için Belediye Başkanı Dr.

Yakutiye Belediyesi Meclisi Suriye'de terör örgütü PKK-PYD ve DEAŞ'a yönelik yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na Destek için Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar'ın başkanlığında olağanüstü toplandı. Yakutiye Belediye Meclisi, Barış Pınarı Harekatı'na oybirliğiyle destek verdi.


Meclisin ilk gündem maddesinde Mehmetçiğin terör örgütlerine karşı verdiği destansı mücadeleye destek olma konusunu meclise sunuldu. Başkan Uçar'ın bu önerisine AK Parti, MHP ve İyi Parti'li meclis üyelerinden tam destek geldi. Harekât süresinde Barış Pınarı Harekatı'na her türlü desteğin verilmesi hususu meclis kayıtlarına geçti. Destek kararı alan üyeler, toplantının sonunda hep birlikte şehitler için Fatiha okudular.


Türkiye çapında Barış Pınarı Harekâtına destek verilmesi hususunu gündemine taşıyan belediye olma unvanını kazanmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Mahmut Uçar, "Böylesi önemli bir kararı almamızda bize destek olan Meclis Üyelerimize içtenlikle teşekkür ediyorum. Kahraman Mehmetçiğimizin yanında yer almak bizim için bir şereftir. Ülkemizin bekası ve milletimizin güvenliği için canhıraş mücadele veren tüm güvenlik güçlerimizi Allah'a emanet ediyor, onların yanında yer aldığımızı bu vesileyle beyan ediyoruz. Aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi de bir kez daha şükranla yad ediyorum." dedi.

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