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Yakutiye Belediyesi salgın dönemi başarılı ilçeler arasında üçüncü sırada yer aldı

Sonar Araştırma, salgın döneminde başarılı belediye başkanlarını belirlemek için anket yaptı.

Yapılan Ankette Erzurum'un Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Mahmut Uçar 3'üncü sırada yer aldı.


Anket, büyükşehir olmayan 51 ildeki belediye başkanları ile İstanbul dışındaki 137 ilçede yapıldı. Partilerin kendi seçmenlerine yöneltilen sorular eşliğinde başarılı ilk 15 ve ilk 10 belediye başkanlarının listesi belirlendi.


Yapılan ankette Ak Partiye bağlı 82 ilçeden salgın döneminde en başarılı ilk 10 belediye belirlendi. Birinci sırada Konya Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca yer alırken, İkinci sırada Şanlıurfa Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş yer aldı. 3'üncü sırada ise Erzurum Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut uçar yer alarak salgınla mücadelede en başarılı ilçe başkanlarından oldu.

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