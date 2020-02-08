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Yakutiye Belediyesi ve pazarcı esnafından Elazığ'a yardım eli

Yakutiye, Elazığ’da yaşanan deprem felaketi sonrası depremzedeleri unutmadı.

Yakutiye, Elazığ'da yaşanan deprem felaketi sonrası depremzedeleri unutmadı.


Türkiye'nin dört bir yanından yardımların ulaştığı Elazığ için bir yardım eli de Yakutiye Belediyesi ve Yakutiye ilçe merkezindeki pazarcı esnaflarından uzandı.


İçerisinde temel gıda maddeleri başta olmak üzere, çeşitli yaşam malzemeleri bulunan yardım kamyonu Elazığlı depremzedeler için Yakutiye Belediyesi önünden yola çıktı.


Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, yaptığı açıklamada “Elazığ'da yaşanan deprem felaketi tüm Türkiye'yi olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür, Bu bağlamda depremde evlerini ve canlarını kaybeden Elazığlı hemşerilerimizin acısını ilçemizdeki vatandaşlarımızla yüreğimizde hissettik ve paylaştık. Bizler, biraz olsun kardeşlerimizin yarasını sarmak için Yakutiye olarak elimizden gelen tüm desteği kardeşlerimiz için seferber etmeye devam edeceğiz.


Bizimle birlikte bu yardıma önayak olan esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyor, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.” dedi.

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