Yakutiye Belediyesi'nde devir teslim töreni

İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik, İlçe Başkanı Recep Aydın, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ında hazır bulunduğu törende Belediye Başkanı Ali Korkut, görevi Dr. Mahmut Uçar'a devretti.

Törende konuşan İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Ak Parti'nin 2002'den bu yana iktidar, 2004 yılından beri yerel yönetimlerde hakikaten çığır açmış bir parti olduğunu belirtti. Türk Siyasal tarihte en akılda kalan yerel yönetimlerdeki Ak partinin büyük başarılarıdır diyen Öz, "Bu başarılara Ali beyde burada çok büyük el verdi. Ali Beyin çok ince şehircilik anlayışı var biz her daim kendisinden faydalanmaya devam edeceğiz. Bu bir bayrak yarışı. Bundan sonraki hayatında ailesiyle mutlu bir yaşam diliyoruz. Mahmut Beye de Ali Beyin bıraktığı yerden onun o ince zevkini daha yukarılara taşıyarak devam ettirmesini rica ediyor, ona da başarılar diliyorum" dedi.

Kadın Kolları Başkanı Ayşe Deniz Çelik ile Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın da birer konuşma yaparak Ali Korkut'a hizmetleri içen teşekkür, Mahmut Uçar'a başarı dileklerini ilettiler.

10 yıldır belediye başkanlığı görevini yürüten Ali Korkut, törende 22 milyon bütçeyle devraldığı belediyenin 170 milyona ulaştığını hatırlattı.

Ali Korkut, "Yakutiye ilçemizde önemli hizmetleri gerçekleştirdim. Kentsel dönüşümü, tarihi eserlerin çevresinin açılması ve yeni yollar ile kurumsallığa ulaşmış bir belediye devrediyorum. Başta Cumhurbaşkanım olmak üzere bakanlarımız, milletvekillerimiz ve il ilçe başkanımız, teşkilatlarımızın destek ve katkılarıyla, halkımızın gönlünde bir tat bırakarak gönül rahatlığı içerisinde görevimi devrediyorum. Şerefle devraldığım görevimi, yine şeref ile Mahmut bey kardeşime devrediyorum. Allah utandırmasın, hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Yakutiye Belediye Başkanlığı görevini Ali Korkut'tan devralan Mahmut Uçar, "Partimizin yıllardır sürdürdüğü uzun soluklu hizmet yarışında bayrağın bir koşucudan diğerine el değiştireceği anı izlemek amacıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Malumunuz üzere 31 mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçiminde Cumhur İttifakının AK Parti'li adayı olarak girmiş olduğum seçimlerde halkımızın teveccühleriyle Yakutiye İlçe Belediye Başkanı olarak seçilmiş oldum. Öncelikle ülkemizdeki istikrarın devam etmesi için böylesi önemli bir ittifakın mimarları Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye saygılarımı arz ediyorum. Bu süreçte şahsımla birlikte sahada gece gündüz demeden koşturan AK Parti İl ve Yakutiye İlçe Teşkilatına, Milliyetçi Hareket Partisi İl ve Yakutiye İlçe Teşkilatına, Kadın Kollarına, Gençlik Kollarına, Mahalle Temsilcilerine, Sandık Görevlilerine ve tüm gönüllülerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca sahada bizleri yalnız bırakmayan Bakanlarımıza, Milletvekillerimize de teşekkürlerimi arz ediyorum ve yine bu zorlu süreçte sabırla bana destek veren, en büyük motivasyon kaynağım olan eşim ve kızım Ahsen Naz başta olmak üzere aile efradıma ve yakınlarıma teşekkürlerimi iletiyorum. En büyük teşekkürü Bizlere bu görevi rekor bir oy oranıyla emanet eden, bu başarının gerçek kahramanları Yakutiye'de mukim kıymetli hemşerilerime arz ediyorum. Kadirşinas hemşerilerimin şunu bilmesini istiyorum ki emanetleri emanetimizdir. Bu emaneti korumak, güzelleştirmek ve daha ileriye götürmek için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışacağımızdan şüpheleri olmasın. Cumhurbaşkanımızın bizlere yol haritası olarak koymuş olduğu gönül belediyeciliğini Yakutiye İlçesinin her metrekaresinde kendilerine hissettirmeye çalışacağımızdan emin olsunlar. Daha fazla yeşil alanlarıyla, daha fazla çocuk oyun alanlarıyla, daha fazla gençlik ve kadın sosyal tesisleriyle, engelli düzenlemeleriyle daha erişilebilir, daha çok nefes alan, daha sağlıklı, daha temiz, daha yaşanabilir ve bunlarla birlikte yatayda büyüyen modern yapılaşmasının yanı sıra tarihi ve kültürel kodlarını daha fazla ön plana çıkaracağımız yeni bir Yakutiye'yi Allah'ın izniyle birlikte inşa ve ihya edeceğiz. Yaklaşık 10 yıldır Yakutiye bölgesine güzel hizmetlerde bulunmuş ilçemize kalıcı ve kıymetli değerler bırakmış olan Ali Korkut başkanımıza yapmış olduğu tüm bu güzel hizmetler için şahsım, burada bulunan tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında ailesiyle birlikte mutlu huzurlu ve sağlıklı bir hayat diliyorum. Allah kendisinden razı olsun. Yakutiye belediyesi bünyesinde bulunan her kademedeki tüm personelin gerek tecrübeleriyle gerek birikimleriyle bizler için kazanılmış bir değer olduğunu biliyorum. Yarından tezi yok tüm personelimizle bir aile gibi kenetlenerek gücümüzü maksimize edip bizden hizmet bekleyen hemşerilerimize en üst seviyede bunu sunmak için çalışmalarımıza başlayacağız. Çünkü durmak yok yola devam” açıklamalarında bulundu.