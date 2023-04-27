Yakutiye Belediyesi'nden yeni muhtarlık binası

Yakutiye Belediyesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde yeni muhtarlık binasını hizmete açtı.

Açılış programına AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, AK Parti Erzurum Milletvekili Adayları Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve davetliler katıldı.

Hizmete açılan muhtarlık binası üç kattan oluşuyor. Muhtarlık Binası'nda taziye evi, kültür evi, Diyanet İşleri'ne bağlı gençlik merkezi ve Türkiye Muhtarlar Derneği Erzurum Şubesi de bulunuyor.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Kazım Karabekir Mahallesi sakinlerinin daha kaliteli ve çağdaş hizmet almaları için yapılan hizmetlere bir yenisini daha kattıklarını belirterek, “Hizmete açılan bu bina bir çok anlamda halkımızın taleplerini karşılayacaktır. Özellikle taziye yeri, kültür evi ve gençlik merkezi bu anlamdan önemsediğimiz hizmetler” dedi.