Yakutiye Belediyespor iddialı takım olduğunu kanıtladı

Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele eden Yakutiye Belediyespor sahasında ağırladığı DSİ Karadenizspor'u 2-1 mağlup ederek, iddialı bir takım olduğunu gösterdi.

Geçtiğimiz hafta deplasmana karşılaştığı Kars 36 Spor ile 2-2 berabere kalarak deplasmandan önemli bir puan çıkaran Yakutiye Belediyespor, bu hafta sahasında konuk ettiği DSİ Karadenizspor'u 2-1 mağlup ederek topladığı dört puanla ligde güçlü takım olduğunu gösterdi.

İlk yarısı 0-0 berabere biten karşılaşmanın ikinci yarısında baskı kuran ve ataklarıyla rakip takıma zor anlar yaşatan Yakutiye Belediyespor'un ilk golünü 61. dakikada Emin Bayoğlu kaydetti. Rakip takımın az da olsa ataklarına karşılık vermeye çalışan Yakutiye Belediyespor 75. dakikada Mehmet Can Zaza'nın attığı gole engel olamazken, baskılı futbolunu sürdürerek 90. dakikada Ahmet'in attığı golle maçı 2-1 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Başkan Uçar Yakutiye Belediyespor'un kendileri içi çok önemli olduğuna vurgu yaparak, alınan bu galibiyetten ötürü teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti. İmkanları nispetinde takıma her türlü desteği verdiklerinin altını çizen Mahmut Uçar, "BB. Erzurumspor bizim göz bebeğimiz. Yakutiye Belediyespor'umuzun da başarısıyla spor sever hemşerilerimize sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu ön planda tutarak, şehrimizin sportif anlamda gündemde kalmasını hedefliyoruz" dedi.

Yakutiye Belediyesporlu futbolcular ise, alınan galibiyetten sonra büyük bir sevinç yaşadı. Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'ın maddi ve manevi her fırsatta kendilerine destek olmasının takımı motive ettiğini söylediler.