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Yakutiye Belediyespor'dan örnek hareket

Yakutiye Belediyespor sahasında ağırladığı Erzincan Ulalarspor ile 0-0 berabere kaldı.


Lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla sahaya ağızlarında maske ile çıkan her iki takım oyuncuları örnek bir tavır sergiledi. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 3. Grupta mücadele eden Yakutiye Belediyespor ve Erzincan Ulalarspor, büyük bir duyarlılığa imza attı. Sahaya “Lösemili Çocuklar” ve “2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası” pankartı ile çıkan futbolcular, farkındalık oluşturdu.


Ligin İddialı takımlarından Yakutiye Belediyespor, kendi evinde konuk ettiği Erzincan Ulalarspor karşılaşmasından gol sesi çıkmadı ve her iki takım da birer puan elde etti. Yakutiye Belediyespor puanını 8'e yükseltirken konuk takım ise puanını 10'a yükseltti ve her iki takım da ligdeki sıralamasını korudu.


Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, her iki rakım oyuncularını tebrik ederek, lösemili yavrularımız için farkındalık oluşturmalarının çok önemli olduğuna vurgu yaptı ve bu davranışın sporun ruhuna önem ayrı bir önem kattığını söyledi.

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