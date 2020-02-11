İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yakutiye Halk Eğitim Merkezinden anlamlı etkinlik

Yakutiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Selahattin Genç, halk eğitim merkezi usta öğrenciler ve kursiyerleri ile birlikte Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünde bulunan engellileri ziyaret ederek, engellilere saç bakımı ve cilt bakımı yaptılar.


Yakutiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Selahattin Genç, engellilere hizmet sunmanın önemli bir toplum görevi olduğunu belirterek, bu gibi etkinliklerle engelliler konusunda farkındalık oluşturarak, onlara bir nebze hizmet sunmak olduğunu ifade etti.


Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Sadrettin Güzeltepe, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Yakutiye Halk Eğitim Merkezi Müdürü Selahattin Genç ve ekibine teşekkür etti.


Engellilerin bu gibi etkinliklerle sevindirilmesinin kendilerini mutlu ettiğini belirten Güzeltepe, engellilere en iyi hizmeti sunmak için kurumlar arası sinerjinin önemine değindi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.