Yakutiye, iki yola iki isim verdi

Yakutiye Belediye Meclisi Şubat ayı olağan toplantısını belediye meclis salonunda gerçekleştirdi. Ali Korkut'un başkanlık yaptığı meclis oturumunda Hacıcuma projesi çerçevesinde Mahallebaşı semtine inen yeni yola Mahmud Vehbi Efendi, Recep Akdağ caddesinden Taşanbarlara inen yola ise Efkan Ala ismi verildi. Ali Korkut, bir ismin tasavvuf yolunda önemli hizmetleri olduğunu, Efkan Ala'nın ise Türkiye'nin yaşadığı darbe kalkışmalarında oynadığı hayati rolü işaret ederek bir vefa göstermek istediklerini söyledi.

Yakutiye Belediye Meclisi Şubat ayı oturumunu gerçekleştirdi. Mecliste Başkan Ali Korkut'un önerisiyle açılan 2 ayrı yol için isim belirlendi. Hacıcuma'dan Mahallebaşı semtine inen ve yeni açılan yola Tasavvuf ehli Hace Muhammed Lütfü Efe (Hz) kardeşi Mahmud Vehbi Efendi ismi verildi. Bir diğer yol olan Recp Akdağ caddesinden Taşanbarlar'a inen yola ise eski İçişleri Bakanı Efkan Ala ismi verildi. Ali Korkut, yolların tamamen bitirilip, aydınlatma ve çevresel çalışmaların ardından isimlendirmeyi düşündüklerini hatırlatarak "Ancak partimiz tarafından yeniden aday gösterilmedik. Açtığımız bu yollara isim vermek bir vefa göstermek istedik. Meclisimizde yapılan çalışmalarda katkı sahibidir" diyerek oylamaya sundu. İki isim önerisi de oy birliğiyle kabul edildi.

Mahmud Vehbi Efendi Hazretleri (Kuddise Sırruh) Kimdir?

Mahmud Vehbi Efe 1870 senesinde Erzurum ili Pasinler ilçesine bağlı Altınbaşak (Kındığı) köyünde dünyaya geldi. Hüseyin Efendi'nin dördüncü oğludur. 1891 yılında ilim öğrenmek amacı ile Pîr-i Küfrevî hazretlerinin yanına gitti ve Pîr-i Küfrevi tarafından halife tayin edilerek Nakşibendi icazetini aldı.

Sırayla Epsemce ve Sögütlü köylerinde imamlık yaptı.1944 yılında Milli Şef döneminde dostları ile hapse atıldı. 1946 yılında Hakk'a yürüdü. Nâşı Epsemce köyünde bulunmaktadır. Vehbi Efendi Hazretleri'nin kabir taşı kitabesi Efe Hazretleri'ne aittir.

Efkan Ala Kimdir?

1965 Oltu doğumlu olan Efkan Ala, orta ve lise öğrenimini Erzurum İmam Hatip Lisesinde, yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. İktisat alanında yüksek lisans yaptı. Yurt dışı stajını İngiltere'de tamamladı.

Çeşitli ilçelerde kaymakamlık yaptıktan sonra Tunceli Vali Yardımcılığı görevine atandı. İçişleri Bakanlığında Eğitim Şube Müdürlüğü ve İller İdaresi Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. Turizm Bakanlığında Turizm Eğitimi Genel Müdürü ve Turizm Bakanlığı Müşaviri olarak görev yaptı. 2003 yılında Batman Valiliğine, 2004 yılında Diyarbakır Valiliğine atandı. Diyarbakır Valisi iken 2007 yılında Başbakanlık Müsteşarlığı görevine getirildi. Bu görevi sırasında OECD yüksek düzeyli memurlar toplantılarında Türkiye'yi temsil etti. 2013 yılında İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. 2016 yılında bakanlık görevinden ayrıldı.

25. Dönemde Erzurum, 26. Dönemde Bursa Milletvekili seçildi. 2015 yılından itibaren Ak Parti MKYK Üyesi olarak görev yaptı.