Yakutiye Köşk Barajı'nda su tutma işlemi gerçekleştirildi

Erzurum ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Erzurum Merkez Yakutiye Köşk Barajında çalışmaların tamamlanarak 3 Kasım 2022 tarihi itibariyle su tutulmaya başlandığını müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, ‘Çalışmaları tamamlanan Erzurum Merkez Yakutiye Köşk Barajımızda çalışmaları tamamlayarak su tutmaya başladık. Hayırlı bereketli olsun. Barajda depolanacak 583 bin m3 su ile 1.770 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. 'dedi.

Genel Müdür Akca, ‘Kırsal kalkınmanın anahtarı depolama tesisleri ve sulama projeleridir. Temelden yüksekliği 41 metre ve su depolama kapasitesi 583 bin m3 olan Yakutiye Köşk Barajı sayesinde inşallah bölgede yapılacak sulu tarım ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 310 bin TL katkı sağlaması hedeflenmektedir. Barajımızın Dadaşlar diyarı Erzurumlu hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum' dedi.