Yakutiye yaz sezonuna hızlı girdi

“Asfaltsız yol bırakmayacaklar”

Geçtiğimiz yıl Yakutiye ilçe merkezi ve köylerde yaptığı asfalt çalışmalarıyla bir rekora imza atan ekipler, bu yıl da aynı tempoyla asfaltsız yolları asfaltlamayı planlıyor.

Başkan Mahmut Uçar'ın talimatıyla havaların ısınmasıyla birlikte Sanayi semtindeki işyerlerinin önünde başlanan asfaltlama çalışmalarını köylerde de devam ettiriyor.

Vatandaşların da talebi doğrultusunda bozuk yolları onaran ekipler, bir yandan kaldırım ve parklarda peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Park ve bahçelerde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarına da ağırlık veren ekipler, çocuk oyun elemanları ve bankları da onararak halkın ve çocukların kullanımına hazır hale getirmeye çalışıyor.

Başkan Uçar “Koronavirüsle mücadeleye devam“

Kış boyunca ciddi bir planlama yaparak, tespit ettikleri eylem planı ile acil yapılması gereken işleri bir an önce başlattıklarını kaydeden Başkan Mahmut Uçar, Asfalt, çevre düzenlemesi ve park bahçe bakımlarının yanı sıra koronavirüsle mücadele kapsamında da tedbiri elden bırakmadıklarını kaydetti.

Başkan Uçar, işyerleri, toplu yaşam alanları, camiler ve resmi kurumlarda dezenfeksiyon işlemlerinin sürdüğüne dikkat çekerek, vatandaşları tedbiri elden bırakmamaları konusunda da uyardı.