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Yakutiye'de hijyen seferberliği sürüyor

Yakutiye ilçesinin Doktor Belediye Başkanı Mahmut Uçar, korona virüsü salgınına karşı örnek mücadele sergiliyor.


Yakutiye ilçesinde korona virüsü salgınına karşı önlemler arttı. Halk Sağlığı Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü döneminde halkın sağlığı ile ilgili önemli işler yapan Yakutiye'nin Doktor Belediye Başkanı Mahmut Uçar, cami, kuran kursları ve öğrenci yurtlarından sonra şimdi de AVM'ler, iş merkezleri, pasajlar ve halkın ortak kullanım alanlarını dezenfekte etmesi için ekipleri alarma geçirdi.


Belediyeye bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğünü dezenfeksiyon için seferber eden Başkan Uçar, özellikle halkın yoğun olarak kullandığı cami, yurt ve AVM'ler ve iş merkezlerinde özel giysili elemanlarla korona virüsüne karşı dezenfeksiyon çalışması başlattı.


Göreve geldiği günden beri yaptığı önemli hizmetlerle halkın takdirini kazanan Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, korona virüsü salgını ile ilgili dezenfeksiyon çalışmalarının bundan sonra da aralıksız süreceğini sözlerine ekledi. Başkan Uçar, vatandaşların paniğe kapılmadan, Sağlık Bakanlığının önerilerine kulak vererek, hijyen kurallarına uymaları hususunda uyarılarını tekrarladı.

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