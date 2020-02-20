Yakutiye'de promosyon sevinci

Ziraat Bankası ile yapılan 3 yıllık anlaşma kapsamında çalışanlara tek seferde 3 bin 104 lira tutarında promosyon ödemesi yapılacak.

Söz konusu anlaşma, çalışanlar lehine bugüne kadar gerçekleştirilmiş en kazançlı anlaşma olurken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Eğitim Bir-Sen ise, Türkiye rekorunu Erzurum'da kırmış olmanın haklı gururunu yaşıyor.

Ziraat Bankası Cumhuriyet Şubesi ile imza altına aldıkları banka promosyon anlaşmasının tüm çalışanlara hayırlı uğurlu olmasını dileyen yetkililer, “3 yıllığına yaptığımız anlaşma gereği çalışanlarımıza tek seferde yapılacak ödeme 3 bin 104 lira olacak. Bu miktarın hem tek seferde ve hem de Türkiye genelinde ödenecek en yüksek rakam olması, çalışanlarımızın lehine bir durum teşkil ediyor ki, bundan biz fevkalade büyük bir mutluluk duyduk” diye konuştu.

Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan öğretmen ve personeller ise, yeni maaş promosyon sözleşmesinin sevincini yaşıyor. Bugüne kadar hiçbir kurumun çalışanlarının bu kadar yüksek bir promosyon ücreti almadığının altını çizen Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, “Bu anlaşmanın sonuçlandırılmasında ve imza altına alınmasında emeği geçen başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere Ziraat Bankası'nın Cumhuriyet Şubesi ve Eğitim Bir-Sen yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir dönemde ve üstelik de tek seferde 3 bin 104 lira promosyon alacak olmak, bize de ilaç gibi gelecek. Emeği geçenler sağolsun” dediler.