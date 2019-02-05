Yakutiye'nin gölgesinde İsmail Bingöl konuşuldu

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün düzenlediği ve Türkiye Yazarlar Birliğinin on beş günde bir katkı sunduğu “Yakutiye'nin Gölgesinde Yazarlar ve Şairler Buluşması”nın ilki yapıldı.

Yakutiye Medresesi'nde gerçekleşen etkinliğin konuğu şair ve yazar İsmail Bingöl' oldu. TYB Erzurum Şube Başkanı Hanefi İspirli'nin içeriğe dair bilgi sunduğu açılış konuşmasıyla başladı.

Sunuculuğunu Ömer Ergedik'in yaptığı gecede daha sonra Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ömer Özden; İsmail Bingöl'ün hayatını, sanatını ve eserlerini anlatan bir konuşma yaptı. Erzurum dışından da konukların katıldığı gecede, Yıldıray Yıldız ve Hanefi İspirli de Bingöl'ün şiirlerini seslendirdiler.

“Yakutiye'nin Gölgesinde Yazarlar ve Şairler Buluşması”, İsmail Bingöl'ün şiirlerini seslendirmesiyle son buldu.

Halka açık olarak yapılan ve amacının; kültürümüzü, sanatımızı, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak ve unutturmamak, ayrıca bu konularda eser veren şahsiyetlerle dinleyicileri bir araya getirmek şeklinde özetlendiği bu kültürel faaliyet, her hafta Cuma günü aynı yerde ve aynı saate yapılacaktır.