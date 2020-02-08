Yanak yağı aldırma ile üçgen yüz görümü

Dr. Ekrem Keskin, yanak yağı aldırmanın bir diğer adıyla yanak inceltme ameliyatının (bişektomi) son yıllarda özellikle Hollywood yıldızları arasında popüler bir müdahale haline gelmeye başlayıp tüm dünyada trend olduğunu söyledi.

Üçgen bir yüz görünümü elde etmek isterken elmacık kemiği ile yanak arasındaki geçişin çok düz olmasının istedikleri bir durum olmadığını anlatan Dr. Ekrem Keskin, “Güzel ve genç görünümdeki yüz algısı günümüzde bu geçişin daha kavisli olmasıyla mümkün olmaktadır. Eğer sizin de kilo vermenize rağmen yanak bölgenizde bu geçişi bozan bir tombulluk veya şişlik hali mevcutsa lokal anesteziyle yaklaşık 40 dk süren bir işlem ile bu görünümden kurtulmanız mümkündür^diye konuştu.

Dr. Ekrem Keskin, Bişektomi ameliyatının nasıl yapıldığı ve iyileşme süreci konusunda şunları söyledi;

“Bişektomi ameliyatı lokal anestezi altında ağız içinden yapılan yaklaşık 1 cm'lik kesiyle uygulanır. Operasyon ağız içinden yapıldığı için görünür bir iziniz ameliyat sonrası kalmaz. Ameliyat sırasında geçiş kontürü hastaya hemen gösterilir ve ideal miktarda yağ dokusu çıkarılarak operasyon sonlandırılır. Operasyon sonrası yine ağız içinizde kendiliğinden eriyecek dikişlerle açılmış olan kesi hatlarınız onarılır. Ameliyat sonrası ilk bir kaç gün özellikle mevcut aldığımız yağ dokunun yerini ödem dokusu kaplayacağından minimal baskılı bir pansuman yapılır ve kesileriniz ağız içinden yapıldığı için ameliyat sonrası kullanmanızı istediğimiz antibiyotikler ile aynı gün hastaneden taburcu edilirsiniz. Bütün bunlara rağmen yanak bölgesinde oluşacak ödem dokusu nedeniyle elmacık kemiğinden yanağa doğru oluşacak geçiş hattının oluşması birkaç haftayı bulabilmektedir. Kesileriniz ağız içinden yapıldığı için ilk üç gün mümkün olduğunca sıvı gıdalarla beslenmek ve her yemek sonrası bol su içmek yara iyileşmenizin hızlı olması açısından önem taşımaktadır. Bişektomi ameliyatı özellikle yüz germe, göz kapağı estetiği boyun germe ve yüze yağ enjeksiyonu ameliyatları ile sıklıkla kombine edilebilmektedir. Özellikle üçgen yüz görünümü elde etmek istediğimizde çene ucuna ve jawline dediğimiz çene kontür hattına, elmacık kemiklerinin bulunduğu malar bölgeye yağ enjeksiyonları bu etkiyi daha da belirginleştirebilmektedir.”