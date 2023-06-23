Yangında zarar görenlere 125 bin nakdi destek

Pazaryolu ilçesine bağlı Köşeyolu Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkan yangın, çevredeki evlere sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü Arazöz ekiplerinin zamanında müdahalesi ile daha çok büyümeden söndürüldü.

Olay sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile mahalleye giden Vali Memiş, yangında zarar gören vatandaşlarla bir araya geldi. Yangında 12 ev ve 4 ahırın yok olduğunu ancak can kaybı olmamasının sevindirici haber olduğunu kaydeden Memiş, AFAD tarafından köye 12 çadır kurulduğunu söyledi.

Ailelere 2 gün içerisinde 12 konteyner verileceğini dile getiren Memiş, "Şu an kurduğumuz çadırlarda, yatak, battaniye, tüp ve gıda bulunuyor. Konteynerlerde de aynısı olacak. Ailelere en kısa sürede ev ve 125 bin TL tutarında nakdi yardım da yapılacak." dedi.

Bakan Yerlikaya'dan geçmiş olsun telefonu

Köşeyolu mahallesinde incelemelerde bulunan Vali Okay Memiş, cep telefonu aracılığıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı vatandaşlarla görüştürdü.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Yerlikaya, "Orada bulunan tüm vatandaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Yangında evlerini kaybeden hane halkımızın en kısa sürede tüm sorunlarını çözeceğiz. Hiçbir vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz müsterih olun. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrardan iletiyorum." diye konuştu.