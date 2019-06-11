Yapıcı'dan Yargı Reformu Stratejisi açıklaması

Yapıcı, sendika üyeleri ile birlikte bugün Adliye binası önünde yaptığı basın açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yargı Reformu Stratejisi kamuoyu ile paylaşılmıştır. Sendikamızca açıklanan Yargı Reformu Stratejisini incelemiş ve özellikle Adalet Bakanlığı çalışanlarını ilgilendiren kısımlar tespit edilerek, değerlendirmeler yapılmıştır. Özellikle Hedef 4.9 Maddesindeki “Mahkeme Yazı İşleri Müdürlükleri güçlendirilecektir” başlıklı maddede personelin motivasyonunu ve çalışma barışını bozacak, liyakat ve kariyer ilkesine aykırılık bulunan durumlar tespit edilmiştir” dedi.

Yazı İşleri Müdürlüğü'nün kariyer meslek olarak yapılandırılması ve Cumhurbaşkanımızın ifadesinde belirtmiş olduğu üzere sadece “Hukuk Öğrenimi” almış olanların yapılacak sınava girebilmesi adliyelerde çalışan ve çoğunluğu oluşturan zabıt katiplerinin çalışma motivasyonunu ve barışını bozacak bir yapılandırma olacağını düşündüklerini anlatan Türk Büro-Sen Şube Başkanı Yusuf Yapıcı, “Benzer uygulamanın kısa bir süre önce Yüksek Seçim Kurullarında yapılması neticesinde seçim kurullarında işleyişin dışarıdan atanan müdürler tarafından bilinmemesinin nelere sebep olduğu ortadadır. Adalet dağıtan kurum olan Adalet Bakanlığında da aynı sıkıntıların yaşanmaması için doğrudan Yazı İşleri Müdürü kadrosuna atama durumunun gözden geçirilmesi ve kalem işlerinde tecrübeli, liyakatli ve kariyer ilkesine uygun olan Görevde Yükselme Sınavı ile atamaların yapılmasına devam edilmelidir. Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz. Liyakat, Kariyer ve Hakkaniyet açısından bu tür uygulamaların ülkeye ve yargı sistemine bir yarar getirmeyeceği aşikardır. Düzenleme yapılırken bu kriterlerin dikkate alınması ve ilkeler doğrultusunda düzenleme yapılması beklemekteyiz. 2010 yılından beri Adalet Bakanlığı Çalışanları'nın birçok mali ve özlük haklarının elinden alındığı aşikardır. Arkadaşlarımızdan isteğimiz artık bu yetkili sendikaya olan desteklerin çekip liyakatli olan kazanılan haklar konusunda emeği geçen sendikaya verilmesini ümit diyoruz Buna rağmen yetkili sendika tarafından hiçbir iyileştirme sağlanamamış olup aksine şartlar daha kötüye gitmiştir. Türk Büro-Sen olarak, düzenleme yapılması halinde elimizden gelen her desteği sunacağımızı ve zabıt katiplerinin kazanılmış hakları konusunda geri adım atmayacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz” diye konuştu.