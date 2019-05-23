Yapılan iş birlikleri staj imkânı sağlıyor

Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti. Ziyaretinde Bankoğlu'na, şube eski başkanı Haydar Çoruhlu, şube eski başkan vekili Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ile şube sekreteri, şube saymanı ve üyeler eşlik etti.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Erzurum İl Temsilciliğinin düzenlemiş olduğu iftar programına katılmak üzere Erzurum'a gelen heyet, meslektaşları ve aynı zamanda üyeleri olan Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Atatürk Üniversitesinin Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasında olmasının ve Mühendislik Fakültesinin yıllardır kaliteli eğitim vermesinin kendilerini gururlandırdığını söyleyen Başkan Fulya Bankoğlu, Makina Mühendisleri Odasının meslek alanına dâhil olan bölümlerde öğrenim gören üniversite öğrencilerinin bilgi birikimlerini arttırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını, sağladıkları staj imkânlarının yanında özellikle bilgisayar programlarına yönelik kurslar ve proje çalışmaları düzenleyerek öğrencilere hizmetler verdiklerini aktardı.

Yeni Nesil Üniversite vizyonu çerçevesinde başlatılan üniversite ile diğer paydaşların entegrasyon sürecinin oldukça verimli geçtiğini aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu görüşmeler sonucunda birçok kurum ile yapılan anlaşmaların öğrenciler için staj imkânları doğurduğunu aktardı.

Üniversite ve Makina Mühendisleri Odasının arasında sağlanacak iş birlikleriyle öğrencilerin kalifiye birer eleman olarak yetişmesi için ortak projelerin altına birlikte imza atılabileceğini belirten Çomaklı, bu vesileyle TMMOB Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Fulya Bankoğlu ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.