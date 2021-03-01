Yapılan jest Başkan Yaşar'ı duygulandırdı

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar'a hazırlanan doğum günü sürprizi Başkan Yaşar'ı duygulandırdı.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, makam odasına geçtiğinde AK Parti ilçe Başkanı Muhammet Emin Işık, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Akçelik, Meclis üyeleri, birim müdürleri ve belediye personelini karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Çat Belediyesi'nde görev yapan belediye personeli Belediye Başkanı Melik Yaşar'a doğum günü olması münasebetiyle bir sürpriz hazırlayarak "Yılın Başarılı Belediye Başkanı'na nice yıllara yazdırdıkları yaş pastayı Yaşar'la birlikte keserek doğum gününü birlikte kutladılar.

AK Parti İlçe Teşkilatı, Meclis üyeleri ve Personelinin kedisine hazırladıkları sürprizden duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Melik Yaşar," Personelimiz ile birlikte biz bir aileyiz. Belediyecilik anlamında sizlerle birlikte başarılı hizmetleri vatandaşlarımıza yansıtmayı başardık. Allah Bizlere de gelecek nesillere güzel eserler bırakmayı nasip etsin. Belediyecilik çok farklı bir duygu. Vatandaşlarımız ile birlik beraberlik içerisinde görevimizi yapıyoruz. Din, dil, ırk ayrımı yapmadan bütün vatandaşlarımızı kucaklamayı bildik. Çat belediyesi dışarıdan bakıldığında birlik ve beraberlik ile yapılan hizmetleriyle örnek gösterilen bir belediyedir. Bu başarıda tüm personelimin ortak emeği var. Başarı bir ekip işidir ve biz birlikte bu başarıyı yakaladık. Çat'ın beklentilerine cevap veren bir ekibe sahibiz. AK Parti İlçe teşkilatına, Belediye Meclis Üyelerine, vatandaşlarımıza ve mesai arkadaşlarımın yapmış olduğu sürpriz beni çok duygulandı. Bu organizasyonda emeği gecen herkese teşekkür ediyorum" dedi.